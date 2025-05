Showcase 2025: Alle wichtigen Termine und Uhrzeiten im Überblick

Autor:, in / Showcase 2025

Volles Show-Programm: Über ein Dutzend Shows in einer Woche! Hier gibt es alle Termine mit deutscher Zeit im Überblick für euch.

Auch in diesem Jahr wird der Juni zum Hochfest für Videospiel-Fans weltweit! Epic Games startet am 3. Juni mit der großen State of Unreal-Show.

In den darauffolgenden Tagen geht es dann mit einem umfangreichen Programm aus Entwickler-Präsentationen, Indie-Showcases und großen Publisher-Events weiter.

Den Höhepunkt bildet am 6. Juni ab 23:00 Uhr die zentrale Summer Game Fest Showcase, direkt gefolgt von der beliebten Day of the Devs-Präsentation.

Doch auch abseits davon wird einiges geboten! Von der Wholesome Direct über die Future Games Show bis hin zur heiß erwarteten Xbox Games Showcase samt Blick auf The Outer Worlds 2 am 8. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit wird einiges geboten.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, gibt es hier eine Liste aller wichtigen Showcase 2025-Termine mit deutscher Uhrzeit für euch.

Summer Showcase 2025 – Alle Termine und Uhrzeiten

3. Juni (Dienstag)

15:30 Uhr – State of Unreal 2025

18:00 Uhr – The MIX Summer Game Showcase 2025

4. Juni (Mittwoch)

20:00 Uhr – Shacknews Indie Showcase

6. Juni (Freitag)

17:00 Uhr – Access-Ability Summer Showcase

23:00 Uhr – Summer Game Fest 2025 Showcase

01:00 Uhr (7. Juni) – Summer Game Fest – Day of the Devs

7. Juni (Samstag)

18:00 Uhr – Wholesome Direct 2025

19:00 Uhr – Women-Led Games 2025

20:00 Uhr – Latin American Games Showcase

21:00 Uhr – Southeast Asian Games Showcase

22:00 Uhr – Green Games Showcase

22:00 Uhr – Future Games Show: Summer Showcase 2025

01:00 Uhr (8. Juni) – Frosty Games Fest

8. Juni (Sonntag)

19:00 Uhr – Xbox Games Showcase 2025 & The Outer Worlds 2 Direct

21:00 Uhr – PC Gaming Show

Der Streaming-Marathon des Summer Game Fest 2025 startet in wenigen Tagen! Zu allen Übertragungen werdet ihr pünktlich kurz vor dem Start in der „Showcase 2025“-Rubrik und in einer neuen News-Meldung über den Start des jeweiligen Streams informiert.

Bei sämtlichen Livestreams wird das Team live dabei sein und euch sämtliche Highlights und Ankündigungen für die Xbox präsentieren. Außerdem gibt es die Aufzeichnung zu den einzelnen Events im Anschluss, falls ihr euch die Shows noch einmal selbst in aller Ruhe anschauen möchtet.