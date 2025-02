Showcase 2025: Annapurna Interactive Showcase angekündigt

Annapurna Interactive, Publisher von Spielen wie What Remains of Edith Finch, Stray, Outer Wilds, COCOON und Lorelei and the Laser Eyes, kündigt ein neues Showcase an.

Das Annapurna Interactive Showcase wird am 24. Februar 2025, um 18:00 Uhr übertragen und kann live auf YouTube mitverfolgt werden.

Das Showcase wird etwa 30 Minuten lang sein und sich auf die Veröffentlichungen des Jahres 2025 konzentrieren, darunter Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T, Morsels und einige weitere Überraschungen.