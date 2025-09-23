Showcase 2025: Annapurna Interactive TGS-Stream startet um 02:00 Uhr

Drei neue Spiele werden heute im Livestream von Annapurna Interactive anlässlich der Tokyo Game Show vorgestellt, die von Yarn Owl, Iridium Studios und Marumittu Games stammen.
Gleich um 02:00 Uhr können sich alle Nachteulen die Premiere der Spiele im Livestream anschauen.
Danke für die Info, werd ik ma reinschauen 😅✌🏻 geht ja bald los