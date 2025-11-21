Showcase 2025: Aufzeichnung der Xbox Partner Preview

Schaut euch die Aufzeichnung sowie eine Zusammenfassung der Xbox Partner Preview an.

Die Xbox Partner Preview präsentierte gestern Abend Weltpremieren, Ankündigungen und DLCs.

In der 30‑minütigen Sendung wurden fünf neue Spiele vorgestellt, drei sofort veröffentlicht und neun Titel angekündigt, die am ersten Tag im Game Pass Ultimate spielbar sein werden, darunter Spiele von IO Interactive, Poncle, THQ Nordic und Future Friends.

Nachfolgend haben wir euch einen kurzen Trailer, eine kompakte Zusammenfassung sowie die komplette halbstündige Aufzeichnung eingebunden.

Xbox Partner Preview Trailer:

Xbox Partner Preview Recap-Video:

Xbox Partner Preview Aufzeichnung:



