Showcase 2025: Aufzeichnung zum Milestone LRG3 Stream

Limited Run Games feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit der digitalen Präsentation „Milestone LRG3“, an der Square Enix Collective, Ubisoft und weitere Unternehmen teilnehmen!.

Von der Wiederbelebung von Retro-Veröffentlichungen über die erstmalige physische Veröffentlichung von Titeln bis hin zur Gestaltung von Collector’s Editions, die den Kern von Videospielen widerspiegeln, schafft Limited Run Games Erlebnisse für Gamer, die die Kluft zwischen den Generationen überbrücken.

All dies wäre ohne die Partnerschaften von Limited Run Games nicht möglich, von denen viele in LRG3 vorgestellt wurden, darunter Ubisoft, Square Enix Collective, Astral Shift, Retroware, The MIX und WayForward.

Die vollständige Liste der von Limited Run Games auf der LRG3 2025 angekündigten Titel in alphabetischer Reihenfolge lautet wie folgt:

Aero the Acrobat

Angry Video Game Nerd 8-Bit

Bad Cheese

Broken Reality

CAPCOM Arcade Stadium Vol. 1

Cho Aniki Collection

Double Shake

Earnest Evans

Fear Effect 2

FUGA Melodies of Steel 1-3

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Iron Meat

Jay & Silent Bob Chronic Blunt Punch

Little Goody Two Shoes

Little Samson

Neon Inferno

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Pinball FX – Williams Pinball Anthology Volume 1 & 2

Prison City

Prize Fighter

Renaine

Shantae 7

Sigma Star Saga DX

Slam City

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown

Toxic Crusaders

Trials of the Blood Dragon

Turbo Overkill

Valiant Hearts: Coming Home

XENOTILT

Die Aufzeichnung gibt es hier zu sehen: