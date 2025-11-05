Showcase 2025: Aufzeichnung zum Milestone LRG3 Stream

Von der Wiederbelebung von Retro-Veröffentlichungen über die erstmalige physische Veröffentlichung von Titeln bis hin zur Gestaltung von Collector’s Editions, die den Kern von Videospielen widerspiegeln, schafft Limited Run Games Erlebnisse für Gamer, die die Kluft zwischen den Generationen überbrücken.
All dies wäre ohne die Partnerschaften von Limited Run Games nicht möglich, von denen viele in LRG3 vorgestellt wurden, darunter Ubisoft, Square Enix Collective, Astral Shift, Retroware, The MIX und WayForward.
Die vollständige Liste der von Limited Run Games auf der LRG3 2025 angekündigten Titel in alphabetischer Reihenfolge lautet wie folgt:
- Aero the Acrobat
- Angry Video Game Nerd 8-Bit
- Bad Cheese
- Broken Reality
- CAPCOM Arcade Stadium Vol. 1
- Cho Aniki Collection
- Double Shake
- Earnest Evans
- Fear Effect 2
- FUGA Melodies of Steel 1-3
- He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction
- Iron Meat
- Jay & Silent Bob Chronic Blunt Punch
- Little Goody Two Shoes
- Little Samson
- Neon Inferno
- Onimusha 2: Samurai’s Destiny
- Pinball FX – Williams Pinball Anthology Volume 1 & 2
- Prison City
- Prize Fighter
- Renaine
- Shantae 7
- Sigma Star Saga DX
- Slam City
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown
- Toxic Crusaders
- Trials of the Blood Dragon
- Turbo Overkill
- Valiant Hearts: Coming Home
- XENOTILT
Die Aufzeichnung gibt es hier zu sehen:
Gefällt mir, die Klassiker dürfen nicht verloren gehen.
Ich feier Limited Run schon echt ab und hab inzwischen mehrere Titel von denen für Switch und XBox. Aber von diesen neuen Ankündigungen brauch ich nichts groß. Am ehesten freu ich mich noch über Onimusha 2. Weiß aber auch, dass mir das damals nicht so gefiel wie Teil 1.