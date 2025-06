Showcase 2025: Bandai Namco auf der Anime Expo 2025

Bandai Namco Entertainment kündigte eine Reihe von aufregenden Aktivitäten an, darunter praktische Demos mit mehreren heiß erwarteten Spielen auf der Anime Expo 2025.

Die Besucher werden die Chance haben, als eine der ersten Personen weltweit DIGIMON STORY TIME STRANGER und TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE zu spielen.

Das kommende, von PAC-MAN inspirierte 2D-Actionspiel SHADOW LABYRINTH und das Remaster des beliebten Rhythmus-Action-Adventures PATAPON 1+2 REPLAY werden auf der Messe zum ersten Mal in einer spielbaren Demo zu sehen sein.

Fans haben außerdem die Möglichkeit, mit einem unvergesslichen Fototermin in das gespenstische Universum des kommenden Action-Rollenspiels CODE VEIN II einzutauchen und andere Titel aus dem Spieleangebot von Bandai Namco zu spielen.

Der Stand von Bandai Namco befindet sich in der South Hall, Standnummer 2106. Die Anime Expo findet vom 3. bis 6. Juli 2025 im Los Angeles Convention Center statt.