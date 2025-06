Showcase 2025: Bandai Namco Sommer Event angekündigt

Der Bandai Namco Summer Showcase 2025 feiert seine Rückkehr mit einer Vielzahl an Neuigkeiten für Gaming-Fans weltweit.

In einem globalen Livestream, der am 2. Juli um 12 Uhr PT / 15 Uhr ET / 21 Uhr MESZ / 4 Uhr JST stattfindet, moderiert von den bekannten Persönlichkeiten Sydsnap (‪@sydsogood‬) und Connor Colquhoun (‪@CDawgVA‬), werden neue Spiele enthüllt, frische Trailer gezeigt und heiß erwartete Titel vorgestellt.

Besonders im Fokus steht ein neuer Titel aus dem beliebten My Hero Academia-Franchise, der erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Auch CODE VEIN II feiert seine Ankündigung und knüpft an den Erfolg des ersten Teils an. Das Death Note-Universum wird mit Killer Within erstmals als Videospiel adaptiert.

Freunde klassischer Rollenspiele dürfen sich auf Digimon Story Time Stranger freuen, während Little Nightmares III erneut düstere Abenteuer verspricht. Mit Shadow Labyrinth und The Blood of Dawnwalker erwartet euch zudem atmosphärisch dichte Fantasykost.

Bestätigte Spiele:

Zudem wird mit Super Robot Wars Y ein neuer Ableger der traditionsreichen Mecha-Serie gezeigt. Towa and the Guardians of the Sacred Tree erweitert das Line-up um ein mystisches Action-Adventure. Den krönenden Abschluss bildet ein neuer Trailer zu TEKKEN 8, der spannende Einblicke in die Weiterentwicklung des legendären Kampfspiels gewähren soll.