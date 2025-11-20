Showcase 2025: Bisher größte Gaming Zone auf der CCON | COMIC CON STUTTGART

CCON | COMIC CON STUTTGART präsentiert bisher größte Gaming Zone – mit über 50 Spielen, Stargästen und digitalem Steam Event.

Die Gaming Zone der CCON | COMIC CON STUTTGART präsentiert auf 1.000m² zum dritten Mal allen videospielbegeisterten Besucher der Popkultur-Convention die neuesten Videospiele, von AAA bis Indie.

In Halle 8 erwartet die Besuchenden eine bunte Mischung aus über 50 Spielstationen, Turnieren, Mitmach-Aktionen und einer Bühne mit spannendem Showprogramm. Gamingjournalist und Podcaster Manuel Fritsch führt durch zwei Tage interaktives Bühnenprogramm.

Unter dem Motto „BE A HERO! Save The Day One Game At A Time“ findet vom 29.11. – 05.12. zusätzlich auf Steam ein Event-Sale statt, bei dem sowohl die vor Ort anspielbaren Titel als auch 200 weitere Spiele teilweise mit Rabatt angeboten werden.

Über 50 verschiedene Spiele und Studios unter anderem aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Schweden, Malta, Frankreich, Polen, Singapur und Japan werden in diesem Jahr in Stuttgart vertreten sein.

Darunter finden sich unter anderem das noch unveröffentlichte Superheldenkampfspiel Invincible VS von Skybound Games, TEKKEN 8 von Bandai Namco mit Tagesturnieren, das beliebte Karaokespiel Let’s Sing 2026 sowie viele weitere unabhängige Indie-Studios und Publisher wie ByteRockers‘ Games, CobraTekku Games, Deck13 Spotlight, Envision Entertainment, Raw Fury oder Team17. Spieler ab 18 Jahren dürfen neun weitere Spiele ausprobieren, von Horror Games über Shooter bis hin zur abgedrehten Dating Simulation.

Retro-Gamer finden in der Classic Area Spielstationen mit Konsolenklassikern auf SNES, NES, Atari 2600 sowie die original Xbox von 2002, SEGA Dreamcast, PlayStation 1 und PlayStation 2.

Sammler und Popkultur-Fans finden beim Handelskonzern und Partner der Gaming Zone Müller auf 150m² in der Collector’s Corner alles, was das Herz von Nerds und Gamern höherschlagen lässt – mit exklusivem 20% Messerabatt. Es warten hochwertige Modelle von FUNKO, Loungefly, Master of the Universe, HASBRO Star Wars und Mattel bis hin zu LEGO-Sets und einzigartigen Sammlerstücken wie das One Piece Piratenschiff-Set „Flying Lamb“ oder auch die heiß begehrten Pokémon 25-Jahre-Jubiläumsboxen.

Gemeinsam mit Müller präsentiert das Filmstudio Universal zudem unvergessliche Foto-Momente und Aktivitäten in Halle 8. Gleich am Eingang schreiten Besucher durch ein über 3,50 Meter hohes Jurassic-Park-Tor und treffen stündlich auf den Aquilops Dolores aus Jurassic World: Die Wiedergeburt. Wer seine Stimme herausfordern möchte, kann dies in der Jurassic-Brüllbox tun. Weitere Highlights sind Ohnezahn aus Drachenzähmen leicht gemacht sowie eine lebensgroße, begehbare Schneekugel zum neuen Kinoblockbuster WICKED: Teil 2.

Firefox, der unabhängige Browser von Mozilla, bringt das Legendary Firefox Quiz auf die CCON. Besucher können ihre Internet-Persönlichkeit im Foxverse finden und als personalisierte Sammelkarte mit nach Hause nehmen, exklusive Goodies abstauben und den Browser mit den garantiert wenigsten Cookies erleben. Für neue Energie während der Con-Tage sorgen die Knabe Kola Probierstation oder das schmackhafte Gaming-Softeis mit Trendsorten wie Ube-Eis oder Matcha-Shakes.

Japan-Fans erhalten bei Podiumsdiskussionen mit Chihiro Fujioka (u.a. Game Designer von Super Mario RPG, Final Fantasy Legends III), Hafu Hafu Ode-N (Games Grafikdesigner und japanische Popkultur-Sensation), Animo (Sängerin, Texterin und japanische Medienpersönlichkeit) und Kenji Ozawa (u.a. Game Director Visions of Mana (2024)) Einblicke in die japanische Spieleindustrie.

Kostenlose Autogramme der japanischen Gäste und weiteren Persönlichkeiten wie beispielsweise Drag Queen Aria Addams, Comicbuch Autor Bartosz Sztybor (Comicbuchator Cyberpunk: Edgerunners MADNESS und Animation Narrative Director bei CD Projekt RED) und der Crew von Let‘s Skip the Bla gibt es in der Signing Area neben der Bühne zu den vor Ort ausgeschriebenen Zeiten.