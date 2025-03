Showcase 2025: Brisante Enthüllungen beim Triple-i-Initiative Event

Die Triple-i-Initiative kehrt offiziell am 10. April 2025 um 9 Uhr PDT/6 Uhr MESZ zurück, genau ein Jahr nach dem ersten Showcase, bei dem Slay the Spire 2 und The Rogue Prince of Persia, DLCs für Brotato und Vampire Survivors sowie große Updates für Risk of Rain 2 und V Rising vorgestellt wurden.

Jetzt geht es in die zweite Runde, mit mehr als 30 Ankündigungen für Spiele wie Enshrouded, X4: Foundations und Deep Rock Galactic: Rogue Core, sowie von Publishern wie tinybuild, Playstack und Hooded Horse.

Alle teilnehmenden Studios wurden bekannt gegeben, darunter auch die wiederkehrenden Stunlock Studios (vollständige Liste unten).

„Letztes Jahr war die Anfrage, an der Triple-i-Initiative teilzunehmen, eine großartige Gelegenheit, neue Spieler zu erreichen“, sagte Stunlock Studios (V Rising). „Unsere Bemühungen mit vielen äußerst inspirierenden und talentierten anderen Studios zu kombinieren, war zu gut, um sie auszulassen, und es war eine leichte Entscheidung, ein weiteres Jahr dabei zu sein.“

Die Zuschauer werden mit einer berauschenden Mischung aus Weltpremieren, Gameplay-Enthüllungen, Veröffentlichungsterminen, Demo-Veröffentlichungen und vielem mehr verwöhnt – und das alles in schnellen 45 Minuten, ohne Werbung und ohne Moderatoren.

Obwohl die Show kurz und knackig sein soll, können die Zuschauer nach dem Showcase noch ein Post-Show-Segment sehen, in dem die Entwickler mehr über ihre kommenden Titel verraten.

Alle Entwickler der Triple-i Initiative 2025:

11bit

91Act

Amplitude

Askiisoft

Coldblood Inc

Digital Sun

DoubleDutch games

Egosoft

Fair Games

FakeFish

Funday Games

Funselektor

Ghost Ship Games

Keen Games

Mechanistry

Mooneye Studios

Panik Arcade

Paper Cult

Pine Studio

Pixelated Milk

Poncle

Screen Juice

Sigono

Sloclap

Square Glade Games

Starward Industries

Strelka Games

Stubby Games

Stunlock Studios

Super Fantasy Games

tobspr games

Toukana Interactive

Trioskaz

Unfrozen

Untitled Studio (yes it’s the real name, not a mystery studio)

Weappy Studio

Weird Beluga Studio

Der Showcase wird auf YouTube, Twitch, IGN, Gamespot, Steam und anderen Websites gestreamt.