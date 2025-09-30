Showcase 2025: Call of Duty Next Stream startet um 18:00 Uhr

Multiplayer und Zombies aus Call of Duty: Black Ops 7 feiern um 18:00 Uhr ihre Premiere im COD Next Livestream.

Die volle Ladung Call of Duty mit neuen Informationen und Gameplay erhalten Shooter-Freunde um 18:00 Uhr im COD Next Livestream.

Für die heutige Übertragung aus Las Vegas haben die Macher folgendes geplant:

Call of Duty: Black Ops 7 Multiplayer und Zombies Live-Gameplay-Premieren

Neue Warzone-Inhalte und Live-Gameplay

Call of Duty Mobile 6-jähriges Jubiläum und Live-Gameplay

Alle eure Lieblings-COD-Streamer live aus Las Vegas

Und vieles mehr!

Den Livestream könnt ihr euch um 18:00 Uhr via YouTube anschauen.