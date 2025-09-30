Showcase 2025: Call of Duty Next Stream startet um 18:00 Uhr

Die volle Ladung Call of Duty mit neuen Informationen und Gameplay erhalten Shooter-Freunde um 18:00 Uhr im COD Next Livestream.
Für die heutige Übertragung aus Las Vegas haben die Macher folgendes geplant:
- Call of Duty: Black Ops 7 Multiplayer und Zombies Live-Gameplay-Premieren
- Neue Warzone-Inhalte und Live-Gameplay
- Call of Duty Mobile 6-jähriges Jubiläum und Live-Gameplay
- Alle eure Lieblings-COD-Streamer live aus Las Vegas
- Und vieles mehr!
Den Livestream könnt ihr euch um 18:00 Uhr via YouTube anschauen.
Schaut doch echt spaßig aus der Multiplayer. Werde doch glatt in die Beta reinschauen.
Hab richtig Lust drauf, hat schon seinen Vorteil gehabt erst wieder seit BO6 dabei zu sein für mich.
Finde sieht genauso schnell aus wie bo6 obwohl sie meinten Tac Sprint ist default und sie wollen zur Geschwindigkeit von bo2 zurück. Davon sehe ich momentan nix
Sieht so langweilig und generisch aus wie immer. Ein Duty Calls eben😉