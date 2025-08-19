Showcase 2025: Capcom Panel auf der New York Comic Con

Auf der im Oktober stattfindenden New York Comic Con wird Capcom mit einem Panel vertreten sein.

Bereits heute Abend dürfen sich Capcom-Fans bei der Opening Night Live auf neue Einblicke zu Resident Evil: Requiem freuen und auch zu anderen Spielen des japanischen Entwicklers wird es während der Gamescom Neuigkeiten geben.

Das ist aber noch lange nicht alles. So wird Capcom vermutlich auf der Tokyo Game Show vertreten sein und wie jetzt bekannt wurde, auch bei der im Oktober stattfindenden New York Comic Con seinen Fans etwas bieten.

Am 10. Oktober will man in einem 90-minütigen „Capcom Presents“-Panel seine aktuellen und kommenden Veröffentlichungen vorstellen. Kandidaten für einen Auftritt sind somit unter anderem Resident Evil: Requiem, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Wilds und Street Fighter 6.