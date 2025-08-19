Showcase 2025: Capcom Panel auf der New York Comic Con

10 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Auf der im Oktober stattfindenden New York Comic Con wird Capcom mit einem Panel vertreten sein.

Bereits heute Abend dürfen sich Capcom-Fans bei der Opening Night Live auf neue Einblicke zu Resident Evil: Requiem freuen und auch zu anderen Spielen des japanischen Entwicklers wird es während der Gamescom Neuigkeiten geben.

Das ist aber noch lange nicht alles. So wird Capcom vermutlich auf der Tokyo Game Show vertreten sein und wie jetzt bekannt wurde, auch bei der im Oktober stattfindenden New York Comic Con seinen Fans etwas bieten.

Am 10. Oktober will man in einem 90-minütigen „Capcom Presents“-Panel seine aktuellen und kommenden Veröffentlichungen vorstellen. Kandidaten für einen Auftritt sind somit unter anderem Resident Evil: Requiem, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Wilds und Street Fighter 6.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 12640 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 19.08.2025 - 10:43 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻✌🏻 Freue mich auf neue Infos & Videos zu Resident Evil: Requiem. 🙂

    0
  2. Drakeline6 164095 XP First Star Silber | 19.08.2025 - 10:48 Uhr

    Gamescom, Tokyo Game Show, Comic Con und Ende des Jahre die Game Awards 🙂
    Capcoms Marketing läuft heiss.
    Hab bock drauf.

    0
  3. Rotten 66305 XP Romper Domper Stomper | 19.08.2025 - 10:48 Uhr

    Vielleicht schau ik et mir nach der maloche ma an, der franchise hat mich schon vor längerer Zeit verloren 🐙 nur die VR Variante fand ik jut in den letzten Jahren 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  4. Katanameister 181240 XP Battle Rifle Man | 19.08.2025 - 11:08 Uhr

    Capcom weiß wie man Präsenz zeigt bzw. gutes Marketing macht, finde ich sehr gut 👍.

    0
      • Katanameister 181240 XP Battle Rifle Man | 19.08.2025 - 11:24 Uhr
        Antwort auf Gunslinger

        Einfach viel zu schwach, wenn man weiß ,was bisher kam, ich erinnere mich noch an einige Aktionen wie mit dem Luftschiff bei Indiana Jones oder dem Mäuse Video, die können es einfach nicht 🙈.

        0
  5. Gunslinger 12730 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 19.08.2025 - 11:21 Uhr

    Ich bin gespannt, ob in dem Rahmen auch das nächste Remake angekündigt wird und drücke fest die Daumen für Code Veronika (bei Dino Crisis wäre ich auch nicht abgeneigt 😉).

    0
  6. Mech77 41555 XP Hooligan Krauler | 19.08.2025 - 11:35 Uhr

    Na dann enthüllen sich auch hoffentlich mal (nicht gekürzte) Remakes zu RE 0, CV und Dino Crisis!

    0
  7. RS85 77960 XP Tastenakrobat Level 4 | 19.08.2025 - 11:38 Uhr

    Da Freu ich mich drauf weil Capcom schon die ein oder andere heiße IP hat und allen voran natürlich Resident Evil(9) Requiem🔥aber vielleicht überraschen Sie einen auch und sagen/zeigen mehr zu einen RE Code Veronica Remake oder RE Zero Remake🎮😁✌️.

    0
  8. Emmerich 32125 XP Bobby Car Bewunderer | 19.08.2025 - 11:42 Uhr

    Sau geil auf die Einblicke bei Resident Evil: Requiem freu ich schon.

    0

Hinterlasse eine Antwort