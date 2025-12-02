Showcase 2025: Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase ab 17:00 Uhr

Große und kleine Indie-Spiele aus allen Genres sind Bestandteil des Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase, das ihr um 17:00 Uhr hier live via YouTube mitverfolgen könnt.
Es erwarten euch Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, große Updates für bestehende Spiele und mehr.
Ist bestimmt wieder Englisch da warte ich hier auf die Zusammenfassung
Yeah danke fürs erinnern☺️
Lese mir auch lieber die Artikel dazu hier durch.