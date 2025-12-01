Showcase 2025: Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase am Dienstag

Am Dienstag gibt es beim Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase Neuigkeiten zu zahlreichen Spielen von unabhängigen Entwicklern.

Der Herbst ist fast vorbei und um die bevorstehende Weihnachtszeit einzuläuten, kommt Clemmy’s Best Indie Games mit einer weiteren Präsentation voller toller Indie-Spiele und Neuigkeiten zurück.

Die Herbstpräsentation war ein voller Erfolg mit weit über tausend Bewerbern und mehr als hundert handverlesenen Indie-Spielen. Deshalb gibt es jetzt die Winterpräsentation mit noch mehr Indie-Highlights.

Es werden große und kleine Indie-Spiele aus allen Genres vorgestellt. Hier ein kleiner Auszug aus der Liste der Publisher, die ihre Teilnahme bestätigt haben:

Critical Reflex

Neon Doctrine

Offbrand Games

Untold Tales

Assemble Team

Shueisha

Armor Games

Kwalee

und mehr

Ihr wollt noch mehr über Spiele hören, richtig? Es folgen Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, große Updates für bestehende Spiele, Bestätigungen von 1.0-Veröffentlichungsdaten und Ankündigungen von Veröffentlichungsfenstern.

Hier eine Auswahl einiger Titel:

Hela

Seablip

Scarlet Hollow

WOLFHOUND

13Z: The Zodiac Trials

RetroSpace

BAKUDO

Anomaly President

Von Pirate PR werden ebenfalls einige an Deck vertreten sein! Hier ist eine Liste:

Voidling Bound

Barkour

Origament: A Paper Adventure

Edenfall: Legacy of the First Wardens

Swan Song

Sanctua

Modulus

Everdream Village

Der 2025 Winter Showcase wird am 2. Dezember um 17:00 Uhr auf YouTube live gehen und bildet den Auftakt zu einer einwöchigen Feier auf Steam mit einer eigenen Steam Sale-Seite für die teilnehmenden Spiele.