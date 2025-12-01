Showcase 2025: Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase am Dienstag

Der Herbst ist fast vorbei und um die bevorstehende Weihnachtszeit einzuläuten, kommt Clemmy’s Best Indie Games mit einer weiteren Präsentation voller toller Indie-Spiele und Neuigkeiten zurück.
Die Herbstpräsentation war ein voller Erfolg mit weit über tausend Bewerbern und mehr als hundert handverlesenen Indie-Spielen. Deshalb gibt es jetzt die Winterpräsentation mit noch mehr Indie-Highlights.
Es werden große und kleine Indie-Spiele aus allen Genres vorgestellt. Hier ein kleiner Auszug aus der Liste der Publisher, die ihre Teilnahme bestätigt haben:
- Critical Reflex
- Neon Doctrine
- Offbrand Games
- Untold Tales
- Assemble Team
- Shueisha
- Armor Games
- Kwalee
- und mehr
Ihr wollt noch mehr über Spiele hören, richtig? Es folgen Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, große Updates für bestehende Spiele, Bestätigungen von 1.0-Veröffentlichungsdaten und Ankündigungen von Veröffentlichungsfenstern.
Hier eine Auswahl einiger Titel:
- Hela
- Seablip
- Scarlet Hollow
- WOLFHOUND
- 13Z: The Zodiac Trials
- RetroSpace
- BAKUDO
- Anomaly President
Von Pirate PR werden ebenfalls einige an Deck vertreten sein! Hier ist eine Liste:
- Voidling Bound
- Barkour
- Origament: A Paper Adventure
- Edenfall: Legacy of the First Wardens
- Swan Song
- Sanctua
- Modulus
- Everdream Village
Der 2025 Winter Showcase wird am 2. Dezember um 17:00 Uhr auf YouTube live gehen und bildet den Auftakt zu einer einwöchigen Feier auf Steam mit einer eigenen Steam Sale-Seite für die teilnehmenden Spiele.
