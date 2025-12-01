Showcase 2025: Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase am Dienstag

Am Dienstag gibt es beim Clemmy’s Best Indie Games Winter Showcase Neuigkeiten zu zahlreichen Spielen von unabhängigen Entwicklern.

Der Herbst ist fast vorbei und um die bevorstehende Weihnachtszeit einzuläuten, kommt Clemmy’s Best Indie Games mit einer weiteren Präsentation voller toller Indie-Spiele und Neuigkeiten zurück.

Die Herbstpräsentation war ein voller Erfolg mit weit über tausend Bewerbern und mehr als hundert handverlesenen Indie-Spielen. Deshalb gibt es jetzt die Winterpräsentation mit noch mehr Indie-Highlights.

Es werden große und kleine Indie-Spiele aus allen Genres vorgestellt. Hier ein kleiner Auszug aus der Liste der Publisher, die ihre Teilnahme bestätigt haben:

  • Critical Reflex
  • Neon Doctrine
  • Offbrand Games
  • Untold Tales
  • Assemble Team
  • Shueisha
  • Armor Games
  • Kwalee
  • und mehr

Ihr wollt noch mehr über Spiele hören, richtig? Es folgen Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, große Updates für bestehende Spiele, Bestätigungen von 1.0-Veröffentlichungsdaten und Ankündigungen von Veröffentlichungsfenstern.

Hier eine Auswahl einiger Titel:

  • Hela
  • Seablip
  • Scarlet Hollow
  • WOLFHOUND
  • 13Z: The Zodiac Trials
  • RetroSpace
  • BAKUDO
  • Anomaly President

Von Pirate PR werden ebenfalls einige an Deck vertreten sein! Hier ist eine Liste:

  • Voidling Bound
  • Barkour
  • Origament: A Paper Adventure
  • Edenfall: Legacy of the First Wardens
  • Swan Song
  • Sanctua
  • Modulus
  • Everdream Village

Der 2025 Winter Showcase wird am 2. Dezember um 17:00 Uhr auf YouTube live gehen und bildet den Auftakt zu einer einwöchigen Feier auf Steam mit einer eigenen Steam Sale-Seite für die teilnehmenden Spiele.

  1. danbu 68050 XP Romper Domper Stomper | 01.12.2025 - 14:45 Uhr

    Oh, das ist ja schon morgen.
    Die Titel sagen mir alle erstmal nix, aber ist bestimmt irgendwas nettes dabei.

    0
  2. Terendir 143380 XP Master-at-Arms Silber | 01.12.2025 - 14:57 Uhr

    Hab gerade mal minimal nachrecherchiert… also ist das irgendnen typ, der mit Rogue Legacy Interesse an Indie Games gefunden hat und nun ein kleines Event auf youtube vorstellt… okaaaaaay. Oder seh ich das falsch? O_o

    0
  4. oldGamer 141315 XP Master-at-Arms Bronze | 01.12.2025 - 15:16 Uhr

    Wer zum Geier ist Clemmy?
    Ja, bei solchen Sachen bin ich zu faul zum suchen.

    0

