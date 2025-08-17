Showcase 2025: Das ist der Streamingplan der Gamescom 2025

7 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Hier ist ein kompakter Streamingplan für die Gamescom 2025, inklusive aller relevanten Übertragungen und Highlights!

Das Sommerloch ist vorüber! Die Gamescom beginnt am 19. August 2025 mit der Opening Night Live – und hier ist ein kompakter Streamingplan für euren Kalender.

Gamescom 2025 Streaming-Zeitplan

Datum Uhrzeit (MESZ) Event Inhalte & Highlights
19. Aug 20:00 Uhr Opening Night Live Weltpremieren, Gameplay, Trailer u.a. Resident Evil Requiem, Blood of Dawnwalker
20. Aug 15:00 Uhr Xbox Broadcast (Tag 1) Grounded 2, Call of Duty: Black Ops 7, Keeper, ROG Xbox Ally Präsentation
20. Aug 20:00 Uhr Future Games Show Moderation: Laura Bailey & Matthew Mercer, exklusive Trailer & Premieren
21. Aug 15:00 Uhr Xbox Broadcast (Tag 2) Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, weitere Überraschungen
21. Aug 18:00 Uhr Indie Arena Booth Fokus auf Indie-Games kleiner Studios
22.–25. Aug Ganztägig Bethesda Broadcast Interviews, Gameplay-Demos, u.a. Indiana Jones and the Great Circle
24. Aug 20:00 Uhr FGS Best of Gamescom Zusammenfassung der größten Ankündigungen der Messe

Was Xbox exakt zu bieten hat, seht ihr hier:

Falls ihr Sony und die PlayStation vermisst: Die hatten nichts Besseres zu tun, als der Messe mal wieder eine Absage zu erteilen. Somit hat Sony die Gamescom 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht besucht.

Doch auch das hindert die Messe nicht daran, wieder neue Rekorde aufzustellen, denn auch ohne Sony sind über 1500 Aussteller aus 72 Ländern vertreten – ein neuer Rekord für die Messe!

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1143730 XP Xboxdynasty Legend Silber | 17.08.2025 - 12:11 Uhr

    Die Xbox- und Bethesda Broadcasts gehören natürlich zu den Highlights bei so vielen Krachern🙂

    Bin aber auch gespannt was für Sachen bei den Weltpremieren und Future Games Show angekündigt werden. Schaue es mir aber lieber hier an, ohne den schmierigen Knightley. Auch die Indie Arena Booth wäre interessant, seit Jahren gibt es echt viele Highlights im Indie Bereich.

    0
  3. Katanameister 179900 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 17.08.2025 - 12:11 Uhr

    Sony kann sich halt auf ihre Kunden verlassen, so zeigt man ihnen Wertschätzung.

    Fängt auf jeden Fall stark an am 19. mit Resident Evil und am nächsten Tag direkt der Xbox Broadcast 👍.

    1
  6. IceWolff90 28535 XP Nasenbohrer Level 4 | 17.08.2025 - 12:38 Uhr

    Das Sony bei der Gamescom regelmäßig mit Abwesenheit glänzt finde ich wirklich schwach.
    Das macht Microsoft definitiv richtig 👍
    Immer Präsenz zeigen. Und auch mit einem großen Aufgebot.

    Bin mal gespannt auf die Rog Ally Präsentation und wie das mit dem neuen Windows so umgesetzt wurde.

    0
  7. Rotten 66165 XP Romper Domper Stomper | 17.08.2025 - 12:43 Uhr

    Die Bethesda Broadcasts kann ik mir anschauen, ansonsten leider nur die Aufzeichnungen und news dazu auf xbox dynasty lesen 🐙

    0

Hinterlasse eine Antwort