Showcase 2025: Das ist der Streamingplan der Gamescom 2025

Das Sommerloch ist vorüber! Die Gamescom beginnt am 19. August 2025 mit der Opening Night Live – und hier ist ein kompakter Streamingplan für euren Kalender.
Gamescom 2025 Streaming-Zeitplan
|Datum
|Uhrzeit (MESZ)
|Event
|Inhalte & Highlights
|19. Aug
|20:00 Uhr
|Opening Night Live
|Weltpremieren, Gameplay, Trailer u.a. Resident Evil Requiem, Blood of Dawnwalker
|20. Aug
|15:00 Uhr
|Xbox Broadcast (Tag 1)
|Grounded 2, Call of Duty: Black Ops 7, Keeper, ROG Xbox Ally Präsentation
|20. Aug
|20:00 Uhr
|Future Games Show
|Moderation: Laura Bailey & Matthew Mercer, exklusive Trailer & Premieren
|21. Aug
|15:00 Uhr
|Xbox Broadcast (Tag 2)
|Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, weitere Überraschungen
|21. Aug
|18:00 Uhr
|Indie Arena Booth
|Fokus auf Indie-Games kleiner Studios
|22.–25. Aug
|Ganztägig
|Bethesda Broadcast
|Interviews, Gameplay-Demos, u.a. Indiana Jones and the Great Circle
|24. Aug
|20:00 Uhr
|FGS Best of Gamescom
|Zusammenfassung der größten Ankündigungen der Messe
Was Xbox exakt zu bieten hat, seht ihr hier:
Falls ihr Sony und die PlayStation vermisst: Die hatten nichts Besseres zu tun, als der Messe mal wieder eine Absage zu erteilen. Somit hat Sony die Gamescom 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht besucht.
Doch auch das hindert die Messe nicht daran, wieder neue Rekorde aufzustellen, denn auch ohne Sony sind über 1500 Aussteller aus 72 Ländern vertreten – ein neuer Rekord für die Messe!
Vielen Dank für die Übersicht. 👍🏻✌🏻
Die Xbox- und Bethesda Broadcasts gehören natürlich zu den Highlights bei so vielen Krachern🙂
Bin aber auch gespannt was für Sachen bei den Weltpremieren und Future Games Show angekündigt werden. Schaue es mir aber lieber hier an, ohne den schmierigen Knightley. Auch die Indie Arena Booth wäre interessant, seit Jahren gibt es echt viele Highlights im Indie Bereich.
Sony kann sich halt auf ihre Kunden verlassen, so zeigt man ihnen Wertschätzung.
Fängt auf jeden Fall stark an am 19. mit Resident Evil und am nächsten Tag direkt der Xbox Broadcast 👍.
Mal schauen ob ich da auch von Arbeit mal einschalten kann. 😅
Xbox wieder ein gutes Line Up 👌.
Das Sony bei der Gamescom regelmäßig mit Abwesenheit glänzt finde ich wirklich schwach.
Das macht Microsoft definitiv richtig 👍
Immer Präsenz zeigen. Und auch mit einem großen Aufgebot.
Bin mal gespannt auf die Rog Ally Präsentation und wie das mit dem neuen Windows so umgesetzt wurde.
Die Bethesda Broadcasts kann ik mir anschauen, ansonsten leider nur die Aufzeichnungen und news dazu auf xbox dynasty lesen 🐙