Showcase 2025: Das ist der Streamingplan der Gamescom 2025

Hier ist ein kompakter Streamingplan für die Gamescom 2025, inklusive aller relevanten Übertragungen und Highlights!

Das Sommerloch ist vorüber! Die Gamescom beginnt am 19. August 2025 mit der Opening Night Live – und hier ist ein kompakter Streamingplan für euren Kalender.

Gamescom 2025 Streaming-Zeitplan

Datum Uhrzeit (MESZ) Event Inhalte & Highlights 19. Aug 20:00 Uhr Opening Night Live Weltpremieren, Gameplay, Trailer u.a. Resident Evil Requiem, Blood of Dawnwalker 20. Aug 15:00 Uhr Xbox Broadcast (Tag 1) Grounded 2, Call of Duty: Black Ops 7, Keeper, ROG Xbox Ally Präsentation 20. Aug 20:00 Uhr Future Games Show Moderation: Laura Bailey & Matthew Mercer, exklusive Trailer & Premieren 21. Aug 15:00 Uhr Xbox Broadcast (Tag 2) Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, weitere Überraschungen 21. Aug 18:00 Uhr Indie Arena Booth Fokus auf Indie-Games kleiner Studios 22.–25. Aug Ganztägig Bethesda Broadcast Interviews, Gameplay-Demos, u.a. Indiana Jones and the Great Circle 24. Aug 20:00 Uhr FGS Best of Gamescom Zusammenfassung der größten Ankündigungen der Messe

Was Xbox exakt zu bieten hat, seht ihr hier:

Falls ihr Sony und die PlayStation vermisst: Die hatten nichts Besseres zu tun, als der Messe mal wieder eine Absage zu erteilen. Somit hat Sony die Gamescom 2022, 2023, 2024 und 2025 nicht besucht.

Doch auch das hindert die Messe nicht daran, wieder neue Rekorde aufzustellen, denn auch ohne Sony sind über 1500 Aussteller aus 72 Ländern vertreten – ein neuer Rekord für die Messe!