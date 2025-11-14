Showcase 2025: Das sind die Game of the Year-Nominierten der Indie Game Awards

Die größte Nacht der Indie-Spiele: Die Indie Game Awards geben die Nominierten, Moderatoren und Jurymitglieder für 2025 bekannt!

Nach einer renommierten Eröffnungszeremonie finden am 18. Dezember zum zweiten Mal die Indie Game Awards statt.

Auch dieses Mal werden die IGAs die Indie-Szene zusammenbringen, um herausragende Leistungen in Kategorien wie Innovation, Storytelling, Kunstfertigkeit und mehr zu würdigen und die Kreativität unabhängiger Entwickler zu feiern.

Der Countdown zur Zeremonie beginnt heute offiziell mit der Bekanntgabe der diesjährigen Jurymitglieder, Moderatoren und natürlich der Nominierten.

Neu bei der jährlichen Preisverleihung ist die Indie Vanguard Class, eine Auswahl von fünf Entwicklern, die die Zukunft der Branche repräsentieren und zu den Wegbereitern der Indie-Szene gehören. Es wurden neue regionale und showcase-spezifische Kategorien hinzugefügt, die von Showcases wie Latin American Games Showcase, Women-Led Games und Black Voices in Gaming kuratiert werden, um die vielfältigen Stimmen aus aller Welt besser zu würdigen. Und schließlich können Spieler nun ihre Lieblings-Indies aus einer Vielzahl von Genres für das heiß begehrte Segment „Community Picks“ einreichen.

Chandana Ekanayake, Lena Raine, Remy Siu und Chipzel gehören zu den 28 Moderatoren, die die Entwickler vertreten, die die Branche weiterhin vorantreiben.

Die Nominierungen wurden von einer breit gefächerten und vielfältigen Jury aus Kuratoren von Indie-Showcases und Branchenexperten sorgfältig geprüft, darunter Six One Indie, Latin American Games Showcase, Women-Led Games, Wholesome Games, The MIX, Black Voices in Gaming, Frosty Games Fest, Southeast Asian Games Showcase, Playtopia Festival und The Indie Informer sowie prominente Stimmen aus dem Bereich Spielejournalismus und Content-Erstellung wie Giant Bomb, Game Informer, GameSpot, Wanderbots, Steve Saylor und noclip.

Anstatt sich von einer einzelnen Organisation oder einem einzelnen Medium leiten zu lassen, werden die IGAs durch diese breit gefächerte Zusammenarbeit geprägt und schaffen so eine kollektive Feier der Indie-Spiele und der Entwickler, die sie zum Leben erwecken.

The Indie Game Awards 2025 – Game of the Year

Absolum – Dotemu, Guard Crush Games, and Supamonks

– Dotemu, Guard Crush Games, and Supamonks and Roger – TearyHand Studio

– TearyHand Studio Blue Prince – Dogubomb

– Dogubomb Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Jump Over the Age

– Jump Over the Age Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall Interactive

– Sandfall Interactive Consume Me – Jenny Jiao Hsia, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, and Ken „coda“ Snyder

– Jenny Jiao Hsia, AP Thomson, Jie En Lee, Violet W-P, and Ken „coda“ Snyder Hades II – Supergiant Games

– Supergiant Games Hollow Knight: Silksong – Team Cherry

– Team Cherry Keep Driving – YCJY Games

– YCJY Games Pipistrello and the Cursed Yoyo – Pocket Trap

