Showcase 2025: Das wurde alles beim Warhammer Skulls Event angekündigt

Warhammer Skulls, das größte Event des Sommers für Warhammer-Videospiele ist zurück! Eine actiongeladenes Showcase-Präsentation eröffnete das Festival mit spannenden Ankündigungen für brandneue Titel, Content-Updates und Weltpremieren.

Unter der Moderation von Rahul Kohli (Spuk in Bly Manor, Midnight Mass, Death and Other Details) enthüllte Warhammer Skulls exklusiv den Nachfolger von Warhammer 40,000: Boltgun sowie Owlcats nächstes großes cRPG – Warhammer 40,000: Dark Heresy.

Warhammer 40,000: Space Marine erhält am 10. Juni eine verbesserte Master Crafted Edition mit 4K für PC, Steam und Xbox Game Pass.

Weitere aufregende Neuigkeiten: nach einem Launch mit Millionenverkäufen im letzten Jahr gibt es am 26. Juni ein großes kostenloses Update für Warhammer 40,000: Space Marine 2 mit einem neuen Belagerungsmodus, sowie einen neuen kostenpflichtigen Arbites Class DLC für Warhammer 40,000: Darktide am 23. Juni.

Wem die Weltpremieren und Ankündigungen noch nicht genug sind kann bei Warhammer Skulls zum allerersten millionenfach verkauften Warhammer 40,000: Dawn of War zurückkehren.

Die neu angekündigte, verbesserte Definitive Edition erscheint noch dieses Jahr mit voller Bildschirmauflösung. Spieler können sich außerdem über den überraschenden Release von Warhammer 40,000: Boltgun – Words of Vengeance freuen und jetzt auf Steam kostenlos den Weg zum Sieg tippen.

In der Zwischenzeit können Spieler den vollständigen PC-Launch 1.0 von Warhammer 40,000: Speed Freeks mit neuen Karten und Fahrzeugen bei Skulls erleben.

Gemeinsam mit den Lizenzpartnern von Games Workshop wurde außerdem eine Zusammenarbeit mit RUST angekündigt. Warhammer 40,000: Rogue Trader hat den Lex Imperialis DLC angekündigt, der neben dem Season Pass 2 auch die furchterregenden Arbitratoren, neue Gefährten, neue Orte und einen neuen Archetyp einführt.

Außerdem gibt es eine weitere große Enthüllung für Warhammer 40,000: Mechanicus II, bei der die Ligen von Votann im Mittelpunkt stehen; ob Freund oder Feind ist dabei noch offen!

Zu guter Letzt werden acht Warhammer-Spiele vom 22. bis 26. Mai an den Free Play Days auf Xbox teilnehmen, darunter die Weltpremiere des vorherigen Warhammer Skulls Rogue Trader, sowie Darktide, Mechanicus, Chaos Gate: Daemon Hunters und Shootas, Blood & Teef!

Ebenfalls während des Showcases angekündigt:

Total War: Warhammer III – Sowohl das nächste DLC, Tides of Torment, als auch der nächste Legendary Lord, der diesen Sommer erscheint, wurden angeteasert.

Talisman Digital 5th Edition – Der neue kooperative Talisman Alliances: Fate Beckons DLC wurde angekündigt. Er basiert auf der Brettspielerweiterung.

Warhammer 40,000: Battlesector – Ein großes kostenloses Update wurde angekündigt, dass einen Crusade-Spielmodus, Dominions und Orks Boyz with Choppa sowie einen neuen kostenpflichtigen Deeds of Fallen-DLC hinzufügt.

Warhammer: Vermintide 2 – Das Spiel wird als Teil von Skulls im Game Pass verfügbar. Die dritte Stufe der Kampagne „Verminous Dreams“ wurde zudem als kostenfreies Update veröffentlicht.

Blood Bowl 3 – Am 10. Juni startet eine neue Saison mit einer neuen Fraktion. Das Khorne-Team wurde während des Events zusammen mit einem Sale und dem für Spieler kostenlosen Coach des Khorne-Teams angekündigt.

Warhammer 40,000: Tacticus – Die neue Adeptus Custodes Fraktion wurde für das beliebte Spiel veröffentlicht.

Warhammer 40,000: Warpforge – The Emperor’s Children sind als neue Fraktion verfügbar.

Warhammer 40,000: Gladius – Ein DLC mit neuen Einheiten und das Onslaught-Pack sind jetzt erhältlich. Außerdem ist das Basisspiel während der Skulls-Woche auf Steam Free 2 Keep.

Supremacy: Warhammer 40,000 – Die Vorabregistrierung für dieses brandneue mobile Strategiespiel beginnt. Das Spiel erscheint Ende 2025.

Warhammer Combat Cards – Daemon Primarch Angron erscheint als nächste Supreme Commander-Karte.

Was war euer Highlight?