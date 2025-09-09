Showcase 2025: Destiny 2 Livestream startet um 18 Uhr

Ein Livestream mit Bungie findet gleich um 18:00 Uhr statt. Der Entwickler zeigt euch das Update Asche & Eisen für Destiny 2.
Doch das ist nicht alles: Auch eine Vorschau zur Erweiterung Renegades steht auf dem Programmplan.
Ihr könnt den Livestream hier via Twitch mitverfolgen.
Echt jetzt Destiny rettet nichts mehr für mich hätte alle Teile und war Fan aber die habend vor 3-4 Jahren komplett versaut mit müssen DLC und Updates und gierigen Shop kosten.
Wundert mich tatsächlich daß sich das Spiel solange hält.
dacht ich mir auch gerade. Immerhin schon 8 Jahre alt…
Destiny scheint Bungies letzter Strohhalm zu sein, ohne dieses wäre das Studio längst dicht.
Watn das fürne Aussage, die haben ja auch nur Destiny 2 und so hat Sony die auch gekauft…Marathon kam halt einfach dazu.
Habe ich nie gespielt
Ist ein Top Spiel, aber da kannst du echt komplett die Zeit verlieren, vor allem wo es jetzt so viele Inhalte gibt.
Durchschnittlich 55k Spieler alleine auf Steam ist ein Brett für so ein altes Spiel und in meiner Freundschaftsliste zocken sehr viele Destiny 2, teil sogar noch auf der PS4 😅 würde auch gerne wieder einsteigen, aber irgendwann mal und die Sachen nachholen.
Okay das ist krass.
Ich meine Gameplaytechnisch ist das Game auch erste Sahne. Aber der Grind… nope, I am out.
Ich habe es auch sehr lange gespielt, aber die Luft ist raus.
Ich auch, ich würde gerne wieder, aber ich müsste mir echt mal eine Woche aussuchen, wo ich nur Destiny spielen würde, nur zock ich gerade viele andere Spiele und bald kommt BF6 und Yotei, also keine Ahnung wann und dazwischen wollte ich noch Monkey Island reinquetschen.