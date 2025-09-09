Showcase 2025: Destiny 2 Livestream startet um 18 Uhr

Eine Vorschau auf Destiny 2: Renegades und dem Asche & Eisen-Update präsentiert Bungie ab 18:00 Uhr im Livestream.

Ein Livestream mit Bungie findet gleich um 18:00 Uhr statt. Der Entwickler zeigt euch das Update Asche & Eisen für Destiny 2.

Doch das ist nicht alles: Auch eine Vorschau zur Erweiterung Renegades steht auf dem Programmplan.

Ihr könnt den Livestream hier via Twitch mitverfolgen.

  1. Uglycoyote 12630 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 09.09.2025 - 18:29 Uhr

    Echt jetzt Destiny rettet nichts mehr für mich hätte alle Teile und war Fan aber die habend vor 3-4 Jahren komplett versaut mit müssen DLC und Updates und gierigen Shop kosten.

  3. Katanameister 193980 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 18:56 Uhr

    Destiny scheint Bungies letzter Strohhalm zu sein, ohne dieses wäre das Studio längst dicht.

    • Teddofryo 50315 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.09.2025 - 20:26 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Watn das fürne Aussage, die haben ja auch nur Destiny 2 und so hat Sony die auch gekauft…Marathon kam halt einfach dazu.

    • Teddofryo 50315 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.09.2025 - 20:27 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Ist ein Top Spiel, aber da kannst du echt komplett die Zeit verlieren, vor allem wo es jetzt so viele Inhalte gibt.

  5. Teddofryo 50315 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.09.2025 - 20:21 Uhr

    Durchschnittlich 55k Spieler alleine auf Steam ist ein Brett für so ein altes Spiel und in meiner Freundschaftsliste zocken sehr viele Destiny 2, teil sogar noch auf der PS4 😅 würde auch gerne wieder einsteigen, aber irgendwann mal und die Sachen nachholen.

    • Terendir 134620 XP Elite-at-Arms Silber | 09.09.2025 - 21:47 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Okay das ist krass.
      Ich meine Gameplaytechnisch ist das Game auch erste Sahne. Aber der Grind… nope, I am out.

    • Teddofryo 50315 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.09.2025 - 21:23 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Ich auch, ich würde gerne wieder, aber ich müsste mir echt mal eine Woche aussuchen, wo ich nur Destiny spielen würde, nur zock ich gerade viele andere Spiele und bald kommt BF6 und Yotei, also keine Ahnung wann und dazwischen wollte ich noch Monkey Island reinquetschen.

