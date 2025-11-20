Showcase 2025: Die besten Spiele des Jahres im weltweiten Golden Joystick Awards Livestream

Image: Golden Joystick Awards

Golden Joystick Awards 2025 feiern die besten Spiele des Jahres im weltweiten Livestream!

Die Golden Joystick Awards 2025 enthüllen am Donnerstag, dem 20. November, die Gewinner der 43. Ausgabe und feiern damit die weltweit beliebtesten Spiele des Jahres.

Die Show beginnt um 8 Uhr PST, 11 Uhr EST, 16 Uhr GMT und 17 Uhr CEST und wird auf allen großen Streaming Plattformen übertragen.

Schauspieler Maggie Robertson übernimmt die Moderation und führt euch durch eine Veranstaltung, die als älteste öffentlich gewählte Preisverleihung der Gaming Branche gilt. In diesem Jahr wurde mit 21 Millionen abgegebenen Stimmen ein neuer Rekord erreicht, was die Bedeutung der Awards für die internationale Gaming Community unterstreicht.

Ihr könnt die Show live auf YouTube, Twitch, Steam, Facebook, TikTok und X verfolgen sowie über Partnerkanäle wie Future Games Show, GamesRadar, PC Gamer, WhatCulture Gaming, Ginx TV, Bilibili und Niconico. Dadurch entsteht ein global zugängliches Event, das Spielern auf Xbox und allen anderen Plattformen die Möglichkeit bietet, die wichtigsten Auszeichnungen der Branche direkt mitzuerleben.

