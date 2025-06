Showcase 2025: Die größten Xbox-Enthüllungen des Jahres

Der Xbox Games Showcase 2025 hat eine beeindruckende Auswahl an kommenden Titeln präsentiert. Von legendären Franchises bis hin zu innovativen Indie-Spielen – die Veranstaltung bot einen umfassenden Einblick in die Zukunft von Xbox, Bethesda, Activision und Blizzard Entertainment.

Zu den Highlights gehörten neue Trailer und Ankündigungen für The Outer Worlds 2, Indiana Jones and the Great Circle und viele weitere Titel. Besonders spannend war die Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 7, das mit seinem Setting überraschte.

Die Show bot zudem einen ersten Blick auf die neuen ROG Xbox Ally-Handhelds, die speziell für mobiles Gaming entwickelt wurden.

In einem Trailer hat Microsoft nun die besten Ankündigungen kurz zusammengefasst:

Welche Enthüllung hat euch am meisten begeistert?