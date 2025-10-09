Showcase 2025: Fallout Day 2025 Livestream-Event angekündigt

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass der Fallout Day 2025 am 23. Oktober ab 19:00 Uhr live übertragen wird. Das jährliche Event feiert die beliebte Postapokalypse-Reihe und bietet einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen innerhalb des Fallout-Universums.

Zuschauer dürfen sich auf Neuigkeiten zu bestehenden Fallout-Spielen, geplanten Community-Feiern und kommenden Fan-Events freuen. Direkt im Anschluss an den Livestream folgt das Fallout for Hope-Programm, das erneut die engagierte Fan-Community und ihre wohltätigen Aktionen in den Mittelpunkt stellt.

Bethesda lädt alle Fans dazu ein, live dabei zu sein, um die neuesten Updates rund um Fallout aus erster Hand zu erleben. Ankündigungen zu neuen Spielen solltet ihr nicht erwarten!

„Schaltet ein, um die neuesten Nachrichten zu unseren bestehenden Fallout-Spielen, Community-Feiern und bevorstehenden Fan-Events zu erfahren!“