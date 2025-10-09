Showcase 2025: Fallout Day 2025 Livestream-Event angekündigt

Bethesda hat offiziell bestätigt, dass der Fallout Day 2025 am 23. Oktober ab 19:00 Uhr live übertragen wird. Das jährliche Event feiert die beliebte Postapokalypse-Reihe und bietet einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen innerhalb des Fallout-Universums.
Zuschauer dürfen sich auf Neuigkeiten zu bestehenden Fallout-Spielen, geplanten Community-Feiern und kommenden Fan-Events freuen. Direkt im Anschluss an den Livestream folgt das Fallout for Hope-Programm, das erneut die engagierte Fan-Community und ihre wohltätigen Aktionen in den Mittelpunkt stellt.
Bethesda lädt alle Fans dazu ein, live dabei zu sein, um die neuesten Updates rund um Fallout aus erster Hand zu erleben. Ankündigungen zu neuen Spielen solltet ihr nicht erwarten!
„Schaltet ein, um die neuesten Nachrichten zu unseren bestehenden Fallout-Spielen, Community-Feiern und bevorstehenden Fan-Events zu erfahren!“
Vielleicht kommt endlich was zu Fallout 5 oder dem Remake von Teil 3.
Remake von Fallout 3 würde ich feiern. Wurde bei der ABK-Übernahme ja glaube ich erwähnt, dass es in Arbeit ist 🥰
Remake oder Remaster?
Sorry, eher Remaster wie bei Oblivion
Fänd ich beides sehr gut. New Vegas würd ich auch nehmen. 😊
Werde ich rein schauen 👍
Nach Microsofts großer „Ankündigung der Ankündigung“ letzte Woche und der darauf folgenden Game Pass-Preiserhöhung sind meine Erwartungen allerdings eher… radioaktiv gering.
Statt eines „Fallout 3“ oder „New Vegas“-Remaste rechne ich ehrlich gesagt eher damit, dass sie gleich die reale atomare Vernichtung ankündigen – natürlich als „immersivstes Fallout-Erlebnis aller Zeiten“.☢️