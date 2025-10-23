Showcase 2025: Fallout Day-Livestream beginnt um 19:00 Uhr

Am heutigen Fallout-Tag gibt es um 19:00 Uhr eine Übertragung von Bethesda mit Neuigkeiten zur Franchise.

Der 23. Oktober 2077 markiert einen Wendepunkt in der fiktiven Welt von Fallout – jener schicksalhafte Tag, an dem der Große Krieg ausbrach und die Zivilisation, wie man sie kannte, in einem nuklearen Inferno unterging. Mit ihm begann die düstere Ära der Postapokalypse, die das Setting der Spielereihe prägt.

Zum Glück ist es in der realen Welt noch nicht so weit, daher wird der heutige Fallout-Tag mit einem Livestream zelebriert.

Schaut euch die Übertragung hier live um 19:00 Uhr via Twitch an.