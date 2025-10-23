Showcase 2025: Fallout-Day-Übertragung startet heute

2 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Heute ab 19:00 Uhr könnt ihr bei der Fallout-Day-Übertragung live dabei sein!

Wir hoffen, ihr seid wohlauf und poliert regelmäßig den Pip-Boy. Vor Kurzem hat Bethesda Game Studios die diesjährige Fallout-Tag-Sendung angekündigt, in der Updates für die Fallout-Reihe verkündet werden. Die Übertragung wird heute am Donnerstag, 23. Oktober um 19:00 Uhr gestreamt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Davki90 6520 XP Beginner Level 3 | 23.10.2025 - 09:07 Uhr

    Solange kein neues Fallout angekündogt wird, interessiert mich dieses Event nicht.

    0
  2. Drakeline6 172975 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 23.10.2025 - 09:08 Uhr

    Ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel.
    Ein Update zu 76 wirds vermutlich geben und vlt auch zu 4.
    Auf ein neues würde ich nicht wetten, nach dem mittelmäßigen – schlechtem 4ten Teil hab ich eh keine große Lust auf ein neues.
    Ein Remake von Teil 3 könnten sie irgendwann mal machen.

    0

Hinterlasse eine Antwort