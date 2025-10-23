Showcase 2025: Fallout-Day-Übertragung startet heute

Wir hoffen, ihr seid wohlauf und poliert regelmäßig den Pip-Boy. Vor Kurzem hat Bethesda Game Studios die diesjährige Fallout-Tag-Sendung angekündigt, in der Updates für die Fallout-Reihe verkündet werden. Die Übertragung wird heute am Donnerstag, 23. Oktober um 19:00 Uhr gestreamt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Solange kein neues Fallout angekündogt wird, interessiert mich dieses Event nicht.
Ich erwarte ehrlich gesagt nicht viel.
Ein Update zu 76 wirds vermutlich geben und vlt auch zu 4.
Auf ein neues würde ich nicht wetten, nach dem mittelmäßigen – schlechtem 4ten Teil hab ich eh keine große Lust auf ein neues.
Ein Remake von Teil 3 könnten sie irgendwann mal machen.