Showcase 2025: Fallout-Day-Übertragung startet heute

Heute ab 19:00 Uhr könnt ihr bei der Fallout-Day-Übertragung live dabei sein!

Wir hoffen, ihr seid wohlauf und poliert regelmäßig den Pip-Boy. Vor Kurzem hat Bethesda Game Studios die diesjährige Fallout-Tag-Sendung angekündigt, in der Updates für die Fallout-Reihe verkündet werden. Die Übertragung wird heute am Donnerstag, 23. Oktober um 19:00 Uhr gestreamt.