Showcase 2025: FGS kündigt drei große Livestreams für August an

Future Games Show kündigt drei große Livestreams für August 2025 an.

Die Future Games Show kehrt im August 2025 mit gleich drei digitalen Events zurück und verspricht eine geballte Ladung Weltpremieren, Gameplay-Reveals und Interviews.

Die Hauptshow findet am Mittwoch, den 20. August im Rahmen der gamescom 2025 statt – moderiert von David Hayter, bekannt als Stimme von Snake (Metal Gear Solid), und Maggie Robertson, gefeiert für ihre Rollen als Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) und Orin (Baldur’s Gate 3).

Das Event wird um 20:00 Uhr MESZ (CEST) auf Plattformen wie Twitch, YouTube, X, TikTok, GamesRadar, BiliBili und ESR live übertragen. Mehr als 50 Titel von namhaften Publishern und Studios wie Capcom, Bandai Namco, EA und NACON werden vorgestellt.

Fans dürfen sich auf exklusive Trailer, Interviews mit Entwicklerteams und überraschende Demo-Veröffentlichungen freuen.

Direkt im Anschluss folgt FGS Live From gamescom, eine 40-minütige Zusatzshow mit neuen Trailern, Premieren und spannenden Enthüllungen, moderiert von Jules und Nathan vom FGS-Team.

Den Abschluss bildet FGS Best Of gamescom am Sonntagabend, dem 24. August, mit einer Zusammenfassung der größten Highlights der Messewoche – inklusive exklusiver Gameplay-Demos, Booth-Touren und Entwicklergesprächen.