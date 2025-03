Showcase 2025: Frontier Unlocked mit Enthüllungen, Live-Gameplay und Sneak Peeks

Hallo Entdecker, Zoowärter und Achterbahn-Erfinder! Schnallt euch an, denn die Unlocked-Ausgabe dieses Monats ist vollgepackt mit spannenden Updates für einige eurer Lieblingsspiele von Frontier!

Planet Coaster 2 – Wieder einmal haben sich Game Director Rich Newbold und Senior Executive Producer Adam in den Stream gesellt, um euch ein Update zu geben, was in der Frühjahrs-Roadmap als Nächstes ansteht, und um in Update 4 einzutauchen, das sich auf Restaurants konzentriert – seht, wie sie im Live-Gameplay funktionieren! Und haltet die Augen offen, vielleicht gibt es ja einen kleinen Teaser für Update 5.

Elite Dangerous – Macht euch bereit für einen exklusiven ersten Blick auf den atemberaubenden Gutamaya Corsair im Spiel. Die Entwickler zeigen euch die Anpassungsmöglichkeiten und wie schnittig dieses neue Schiff wirklich ist. Außerdem teilen sie die neuesten Spielerfortschrittszahlen der Systemkolonisation.

Planet Zoo Konsolen-Edition – Das Planet Zoo: Eurasia & Oceania Bundle ist da! Setzt die Segel und erkundet atemberaubende Archipele und erlebt die Schönheit und Kultur der sonnenverwöhnten Pazifikinseln des Kontinents oder wickelt euch warm ein und erkundet das Herz Eurasiens, während ihr in weite Landschaften und ungezähmte Schönheit eintaucht: – Dreizehn Tiere aus Ozeanien und Eurasien, – 200 kühne neue Landschaftselemente, – Zwei fesselnde neue Kampagnenszenarien und mehr!