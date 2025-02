Showcase 2025: FS Conference erneut im November in Paderborn

Autor:, in / Showcase 2025

Die FS Conference findet erneut im November in Paderborn statt.

Am Samstag, den 15. November 2025, findet im Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt die 20. Ausgabe der FS Conference statt.

Das große deutsche Event für FlightSim-Fans wartet mit Neuigkeiten aus der Flugsimulator-Szene und Fachvorträgen rund um das Thema Flugsimulation und bietet die Möglichkeit, sich mit Experten über die Fortschritte in der Simulationswelt auszutauschen. An zahlreichen Messeständen können die neuesten Soft- und Hardware-Entwicklungen der Unternehmen auch direkt getestet werden.

Die FS Conference basiert auf dem Erfolgskonzept der Flugsimulator Konferenz, die 2002 von Aerosoft ins Leben gerufen wurde und jährlich an verschiedenen Flughäfen in Deutschland begeisterte FlightSim-Fans und -Experten zusammengebracht hat. Seit letztem Jahr wird die Veranstaltung unter neuem Namen fortgeführt.

Die Ausgabe 2024 erfreute sich eines enormen Interesses der Flight-Sim-Community und begrüßte über 400 Besucher, die Neuigkeiten von über 20 Ausstellern aus sieben Ländern, darunter Firmen wie Honeycomb, ToLiss, HomeSim und MobiFlight testen durften.

In den Fachvorträgen rund um das Thema Flugsimulation gab es interessante Neuigkeiten für Flug-Sim-Profis, Einsteiger und interessierte Laien. Teilnehmer konnten in einem exklusiven MobiFlight Workshop außerdem ein voll funktionsfähiges Multifunktionsgerät bauen.

An einem ereignisreichen Tag schloss sich das beliebte Captain’s Dinner an, bei dem knapp 100 Teilnehmer in entspannter Atmosphäre plaudern und networken konnten.

Ein detailliertes Programm für die FS Conference 2025 wird demnächst auf der Konferenz-Website bekannt gegeben.