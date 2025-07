Showcase 2025: Future Games Show kehrt zur Gamescom zurück

Autor:, in / Showcase 2025

Die Future Games Show (FGS) feiert ihr Comeback zur gamescom 2025 mit gleich drei digitalen Events, die im August stattfinden.

Die Hauptshow, FGS @ gamescom, wird am Mittwoch, dem 20. August, um 20:00 Uhr MESZ (11:00 Uhr PDT) ausgestrahlt. Direkt im Anschluss folgt die Sendung FGS Live From gamescom, eine 30-minütige Show mit neuen Trailern, Weltpremieren und Demoveröffentlichungen. Moderiert wird sie von den FGS-Präsentatoren Jules und Nathan.

Zum Abschluss gibt es am Sonntag, dem 24. August, das FGS Best Of gamescom. Diese finale Show präsentiert Highlights direkt vom Messegelände – darunter exklusive Hands-on-Demos, Entwicklerinterviews und brandneue Trailer der besten Titel der Veranstaltung.