Showcase 2025: Galaxies Showcase im Herbst mit massivem Lineup

Galaxies folgt seinem ersten Showcase mit einem noch ambitionierteren Programm, das sich auf die spannendsten kommenden Veröffentlichungen im Gaming-Bereich konzentriert und eine Sammlung von Weltpremieren, exklusiven Enthüllungen und wichtigen Ankündigungen bietet.

Zuschauer können am 23. Oktober um 21:00 Uhr auf Twitch oder YouTube einschalten, um neue Spiele, exklusive Enthüllungen und Überraschungsankündigungen in dieser Feier der Zukunft der Gaming-Branche zu entdecken, die erneut von Jane Douglas moderiert wird.

Drei unangekündigte Titelenthüllungen werden die größten Überraschungen der Präsentation sein.

Eine Premiere zeigt ein ambitioniertes Open-World-Survival-Crafting-Erlebnis von Unifiq.

PlaySide Studios wird den ersten Dumb Ways to Die-Titel für PC und Konsole vorstellen, der Spielern auf der ganzen Welt ein ganz neues Maß an Absurdität bietet.

Außerdem können Sie sich auf die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins für das mit Spannung erwartete MOUSE: P.I. For Hire freuen, einen explosiven Ego-Shooter mit Schwarz-Weiß-Grafik, handgezeichneten Rubber-Hose-Animationen, die von klassischen Cartoons der 1930er Jahre inspiriert sind, und einer spannenden Detektivgeschichte im Noir-Stil.

Team 17

Team 17 präsentiert drei Titel von Indie-Entwicklern aus aller Welt, von denen einer weltweit exklusiv vorgestellt wird. Es wird auch das offizielle Erscheinungsdatum für Rockbeasts bekannt gegeben, Lichthunds grungiges Rock-Management-Story-Spiel im Stil der 90er Jahre mit erstklassigen Synchronsprechern, das vom Hauptautor von The Witcher 3 und Blood of the Dawnwalker geschrieben wurde.

Außerdem werden sie bisher unveröffentlichte Gameplay-Aufnahmen aus Silver Pines zeigen, Wych Elms mysteriöser Survival-Horror-Reise durch eine von Twin Peaks inspirierte Stadt in Washington.

NACON

NACON wird mit einer exklusiven Vorschau auf das Gameplay und der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins für Cthulhu: The Cosmic Abyss im Mittelpunkt stehen. In diesem Spiel versetzt Big Bad Wolf Studios die Spieler in einen Albtraum im Jahr 2053 unter dem Pazifischen Ozean, wo sie die versunkene Stadt R’lyeh untersuchen und gleichzeitig gegen den wahnsinnigen Einfluss von Cthulhu kämpfen müssen.

Der Publisher wird außerdem einen brandneuen Story- und Welt-Trailer für Edge of Memories vorstellen, das apokalyptische RPG von Midgar Studio, in dem Soul Whisperer Eline mit dunklen Kräften gegen die Korrosion kämpft, die den Kontinent Avaris zu verschlingen droht.

3D Realms

Das Label 3D Realms von Saber Interactive sorgt mit der offiziellen Veröffentlichung von Painkiller für Aufsehen. Diese komplette Neuauflage der legendären Action-Shooter-Reihe bietet einen Koop-Modus für drei Spieler, in dem die Spieler in den gotischen Landschaften des Fegefeuers gegen schreckliche Feinde kämpfen.

Kepler Interactive

Kepler Interactive wird mit einer Reihe von Ankündigungen aus seinem vielfältigen Portfolio aufwarten, darunter ein neuer Blick auf Solasta II von Tactical Adventures, das in dieser kühnen Fortsetzung originalgetreue Tabletop-RPG-Mechaniken verspricht.

Motion Twin

Motion Twin’s Windblown veröffentlicht ein Update zur Feier seines ersten Jahrestags im Early Access, und Dark Hours, der übernatürliche Koop-Heist von Piece of Cake Studios, der schiefgelaufen ist, wird mit einem mit Spannung erwarteten Update aufwarten.

emptyvessel

Aus den kreativen Köpfen von emptyvessel stammt DEFECT, ein neuer Cyberpunk-Shooter, der auf Teamplay basiert und den Spieler in seinen Bann zieht.

Das Spiel spielt in einer dystopischen Welt, in der KI die Stadt kontrolliert und furchterregende Strafverfolgungsbehörden gegen brutale Banden kämpfen.

Es bietet ein fesselndes 4x4x4x4-Gameplay mit mehreren Zielen vor dem Hintergrund einer Geschichte über Chaos. Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung, aber Spieler können bereits einen ersten Blick auf DEFECT werfen.

Playstack

Playstack wird außerdem seine Arbeit an einem neuen Koop-Simulator für Lieferungen ankündigen, der tückisches Gelände, gefährliches Fahren und die Apokalypse beinhaltet.

Galaxies wird noch mehr umfangreiche Angebote von Partnern aus verschiedenen Genres präsentieren:

Secret Mode bringt Neuigkeiten zur physikbasierten Zerstörungsaction von Instruments of Destruction sowie Updates für ihr kooperatives Horror-Erlebnis Escape the Backrooms.

Fireshine Games sorgt mit der Ankündigung des Veröffentlichungstermins für A.I.L.A, dem der Schwerkraft trotzenden Zug-Gameplay von Denshattack! und dem ersten offenen Spieltest von Far Far West für Aufsehen.

Owlcat Games präsentiert zwei RPG-Erlebnisse mit dem Story-Trailer zu Rue Valley und dem neuen Gameplay zu Shadow of The Road, das die Geisterwelt von Ne-no-kuni und ihre neuen Yokai-Feinde zeigt.

Noodle Cat Games enthüllt den Story-Trailer und das Early-Access-Veröffentlichungsdatum für Cloudheim, ihr kooperatives Action-RPG, in dem Götter Spieler auserwählt haben, um die Welt nach Ragnarök wieder aufzubauen.

Big Fan Games wird außerdem neue Inhalte für Warhammer 40.000: Boltgun 2 mit einer Überraschungsenthüllung und noch mehr Action zur Ausrottung von Ketzern veröffentlichen.

Crosswind Crew präsentiert brandneue Inhalte für Crosswind, ihr Überlebensabenteuer, das im Zeitalter der Piraterie spielt und 2026 in den Early Access kommt.

ESDigital Games und Far Far Games präsentieren einen brandneuen, actiongeladenen Trailer zu Bylina, dem skillbasierten Action-RPG, das auf slawischen Legenden basiert.

Megabit Publishing wird weitere Informationen zu Clawpunk bekannt geben, ihrem adrenalingeladenen Action-Arcade-Spiel mit neun wilden Katzenhelden.

Blumhouse Games enthüllt Informationen zum Zeitplan für SLEEP AWAKE, ihrem psychologischen Horror-Erlebnis.

Kwalee wird außerdem vier neue Gameplay-Trailer zu Ground Zero, Hark The Ghoul, Talespinner und einem großen Update für Town To City präsentieren.

Alibi Games wird die Veröffentlichungsplattformen für Egging On bekannt geben, sein herausforderndes Plattformspiel über ein zerbrechliches Ei, das in die Freiheit flieht.

Unabhängige Entwickler sorgen für einige der innovativsten Erlebnisse der Messe. Hip Flask Games präsentiert neues Gameplay aus „The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs“, einem komödiantischen First-Person-Abenteuer, in dem die Spieler als Ermittler des Büros entscheiden müssen, ob sie eine chaotische Geschichte in Ordnung bringen oder das Chaos weiter herrschen lassen wollen, bevor sie selbst in die Rolle des Helden schlüpfen.

Apomo wird neues Gameplay aus Apomo District vorstellen, einer sich täglich weiterentwickelnden Welt, in der die Spieler über 50 bizarre Bosse mit Waffen wie Glocken, Laternen und Regenschirmen jagen, während sie angeln, Insekten sammeln und auf Entdeckungsreise gehen.

Die Präsentation umfasst außerdem Enthüllungen und Ankündigungen von:

