Showcase 2025: Galaxies Showcase kehrt im Herbst zurück

Nach der Premiere im Frühjahr wird der Galaxies Showcase am 23. Oktober 2025 live auf Twitch übertragen.

Die Herbstausgabe verspricht eine weitere Stunde mit Weltpremieren, Überraschungen und neuen Gameplay-Trailern von AAA-Publishern und bahnbrechenden Indie-Entwicklern.

Bei 15.000 neuen Spielen, die jedes Jahr auf Steam erscheinen, hilft Galaxies den Studios, die überfüllten Veröffentlichungskalender zu durchbrechen, und bietet einen entscheidenden Moment der Entdeckbarkeit gepaart mit einer beispiellosen Transparenz der Zuschauerzahlen für die Teilnehmer.

Der erste Showcase bot erste Einblicke in mehrere wichtige Titel etablierter Studios, darunter RuneScape Dragonwilds von Jagex, ein neues Open-World-Survival-Spiel, das im kultigen MMO-Universum angesiedelt ist; Covenant von Legion Studios, ein düsteres Fantasy-Spiel, das von Veteranen von Halo und Destiny entwickelt wurde und Kampf-, Zauber- und Schieß-Elemente kombiniert; und Saber Interactives Wiederbelebung der klassischen Painkiller-Franchise, die vier spielbare Charaktere und kooperative Action bietet.

Die Herbstveranstaltung wird wieder auf Twitch übertragen, wobei Hunderte von Kreativen aller Größenordnungen zum Co-Streaming eingeladen werden, um sicherzustellen, dass authentische Stimmen und Gemeinschaften Teil des Moments sind.

Nach der Co-Moderation des roten BAFTA-Teppichs wird Galaxies von der preisgekrönten Moderatorin Jane Douglas moderiert.

„Die Resonanz auf die erste Galaxies-Veranstaltung hat gezeigt, dass es weltweit ein großes Interesse an einem Showcase-Format gibt, bei dem die Kreativität im Mittelpunkt steht“, so Chris Thomas, Gründer von Galaxies. „Im Oktober werden wir unser Engagement für Transparenz und Gemeinschaft fortsetzen und gleichzeitig noch mehr in unsere Produktion investieren, um sicherzustellen, dass wir unseren teilnehmenden Partnern eine erstklassige Verpackung bieten können.