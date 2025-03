Showcase 2025: Galaxies-Spielepräsentation angekündigt

Die erste Galaxies-Spielepräsentation wird in diesem Frühjahr stattfinden und eine unübersehbare Auswahl an Titeln von renommierten Verlagen, Studios und aufstrebenden Indie-Entwicklern zusammenbringen.

Galaxies freut sich, heute die ersten Partner für das Event bekannt zu geben, der den Spielern helfen soll, ihr nächstes Lieblingsspiel zu finden.

Fans von Videospielen können sich auf brandneue Einblicke in Titel von über 40 teilnehmenden Partnern freuen. Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) und das schwedische Studio Far Out Games zeigen neues Gameplay ihres kommenden chaotischen Kurier-Abenteuers Deliver at All Costs und demonstrieren, wie viel Zerstörung die Spieler anrichten können, wenn sie um jeden Preis liefern wollen.

Auf der Veranstaltung werden auch umfangreiche Publisher-Präsentationen von Team 17 und Kepler Interactive zu sehen sein. Team 17 wird einen neuen Gameplay-Trailer von Wraith Ops zeigen, dem kommenden rasanten FPS-Titel in Zusammenarbeit mit dem Grassrootz-Studio, sowie Gameplay von Piraknights God-mode-Management-Simulation Sintopia und eine spannende Ankündigung für Nice Day for Fishing von FusionPlay und den Machern von Epic NPC Man.

Kepler Interactive zeigt neues Gameplay aus ihrem innovativen rundenbasierten RPG Clair Obscur: Expedition 33, das am 24. April auf den Markt kommt, zusammen mit einem Launch-Trailer für den kommenden Puzzle-Plattformer Bionic Bay.

Ebenfalls anwesend sind die Entwickler von Dead Cells“, Motion Twin, die ein brandneues spielbares Biome für ihren Action-Roguelite Windblown (derzeit im Early Access) vorstellen werden. Das Entwicklerteam von Veewo Games hingegen wird Details zu ihrem nächsten Multiplayer-Playtest bekannt geben und verraten, wie man sich für ihre mit Spannung erwartete Fortsetzung Neon Abyss 2 anmelden kann.

Saber Interactive, das Team hinter dem Welthit Warhammer 40.000: Space Marine 2, zeigt einen neuen Blick auf das Gameplay des kommenden malerischen Action-Adventures The Knightling von Entwickler Twirlbound und feiert das bevorstehende Veröffentlichungsdatum des Post-Nuklearkriegs-RTS Tempest Rising von 3D Realms und Slipgate Ironworks mit einem Launch-Trailer, der von den RTS-Klassikern der 90er und 2000er Jahre inspiriertes Gameplay zeigt.

Das Cyberpunk-Gun-Fu-Spiel SPINE, das von Nekki herausgegeben wird, wird ebenfalls einen Auftritt haben und mit einem neuen Gameplay-Trailer die Tür eintreten und hochoktanige Action liefern.

Nekki wird auch das neue PVP-Parkour-Actionspiel Ninja Party in seinem allerersten vollständigen Gameplay-Trailer vorstellen.

Das von D-CELL entwickelte und von Playstack veröffentlichte Rhythmus-Adventure UNBEATABLE, das in einer Welt angesiedelt ist, in der Musik illegal ist und die Spieler jede Menge Verbrechen begehen, wird dem Name in All Caps-Team bei Galaxies ebenfalls einen ausführlichen Blick auf das Gameplay gewähren.

Fans von Horrorspielen kommen bei Galaxies auf ihre Kosten, denn Oro Interactive, Herausgeber von Murky Divers und Order 13, wird ein brandneues Survival-Horrorspiel vom Schöpfer von Daeomonologie vorstellen, das 2025 erscheinen soll. Auch

Kinetic Games, die Entwickler von Phasmophobia, dem ultimativen Horrorspiel, das kürzlich mehr als 22 Millionen Mal verkauft wurde, werden den Fans exklusiv auf der Messe einen Einblick in ihr Osterevent 2025 geben.

Ein weiteres Spiel in der Galaxies-Reihe ist [REDACTED], ein von KRAFTON, Inc. veröffentlichter Roguelike-Titel, in dem die Spieler Monster massakrieren, mit ihren Rivalen um die Wette laufen und die Leichen ihrer Mitwächter bekämpfen müssen, um aus dem Gefängnis zu entkommen. Zu guter Letzt werden auch die Entwickler des stressigen PowerWash Simulators FuturLab an der Show teilnehmen.