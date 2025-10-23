Showcase 2025: Galaxis Herbst-Übertragung live ab 21:00 Uhr

Neue Spiele, exklusive Enthüllungen und Überraschungen sind Bestandteil der heutigen Galaxis Herbst-Übertragung, die um 21:00 Uhr beginnt.
Zahlreiche Entwickler und Publisher werden Neuigkeiten zu ihren Spielen teilen. Darunter Team 17, Nacon, Motion Twin, Blumhouse Games und viele mehr. Hier findet ihr weitere Einzelheiten zum massiven Line-up des heutigen Abends.
Schaut euch den Stream hier via YouTube an.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.