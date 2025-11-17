Showcase 2025: Game Awards Nominierungen live ab 18:00 Uhr

Wer für einen Game Award in diesem Jahr nominiert wird, das wird im Livestream ab 18:00 Uhr verkündet.

Wer darf bei den Game Awards 2025 auf eine der Trophäen hoffen? Die nominierten Videospiele, Entwickler, Publisher und kreativen Menschen werden um 18:00 Uhr live im Stream bekanntgegeben.

Die Nominierungen in allen Kaegorien werden wieder von Geoff Keighley, dem Schöpfer und Moderator der Show verkündet.

Via YouTube könnt ihr den Livestream hier um 18:00 Uhr mitverfolgen.


13 Kommentare Added

  LargeHenry | 17.11.2025 - 18:17 Uhr

    Wenigstens ist Kingdom Come: Deliverance 2 unter den GOTY Vertretern, auch wenn ich glaube, dass es Clair Obscur wird.
    Für mich war KCD 2 eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe.

    0
  EdgarAllanFloh | 17.11.2025 - 18:19 Uhr

    Ich würde mal wetten, dass den Preis für die beste Serie am Ende Last of Us gewinnt.

    Microsoft ist wenigstens bei den Spielen mit sozialem Impact dabei mit South of Midnight.

    Nur echt enttäuschend, dass Schedule I nicht bei den Indi Games dabei ist. Das war das wohl am besten verkaufende Spiel. Aber gut. Damit würde man ja ein Drogenspiel auszeichnen.

    0
  Robilein | 17.11.2025 - 18:21 Uhr

    Meine GotY-Kandidaten RoboCop Rogue City Unfinished Business und Avowed sind nicht dabei, eine Frechheit.

    Naja, die Awards an sich sind sowieso völlig uninteressant. Da finde ich die Ankündigungen schon spannender. Mal abgesehen davon das ich den schmierigen Geoff nicht ausstehen kann.

    0
    LargeHenry | 17.11.2025 - 18:33 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Doch, Kingdom Come: Deliverance 2!
      Spaß beiseite, für die breite Masse wird es das wohl nicht sein, aber Clair Obscur war auch richtig gut.
      Daher bin ich mit beiden Titeln einverstanden, aber ich sehe schon, wie es am Ende auf einmal Silksong oder Hades wird 😂

      0
      Katanameister | 17.11.2025 - 18:37 Uhr
        Antwort auf LargeHenry

        Silksong war wirklich toll, hatte aber teilweise seine Probleme bei der Spielbalance, bei Clair Obscur hingegen war nur der Übergang von Akt 2 zu Akt 3 problematisch, der Rest des Spiels war eigentlich gut ausbalanciert.

        0
  wussii | 17.11.2025 - 18:29 Uhr

    Also Death Stranding 2 als Game of the Year zu nominieren ist aber schon auch dieser Kojima Bonus 😅

    0

