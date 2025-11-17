Showcase 2025: Game Awards Nominierungen live ab 18:00 Uhr

Wer für einen Game Award in diesem Jahr nominiert wird, das wird im Livestream ab 18:00 Uhr verkündet.

Wer darf bei den Game Awards 2025 auf eine der Trophäen hoffen? Die nominierten Videospiele, Entwickler, Publisher und kreativen Menschen werden um 18:00 Uhr live im Stream bekanntgegeben.

Die Nominierungen in allen Kaegorien werden wieder von Geoff Keighley, dem Schöpfer und Moderator der Show verkündet.

Via YouTube könnt ihr den Livestream hier um 18:00 Uhr mitverfolgen.



