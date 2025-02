Showcase 2025: Gamescom Asia x Thailand Game Show angekündigt

Es ist offiziell: Mit der gamescom asia und der Thailand Game Show schließen sich die führende B2B- und B2C-Plattform und das größte B2C-Games-Event Südostasiens zusammen .

Im Oktober 2025 bringt gamescom asia x Thailand Game Show erstmals das Beste aus beiden Welten unter einem Dach zusammen: Eine leistungsstarke, global vernetzte Business-Plattform für die Games-Branche und ein mitreißendes, auf die Fans fokussiertes Gaming-Erlebnis.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2021 hat sich die gamescom asia am Veranstaltungsort Singapur zu einem der bedeutendsten Events der Games-Branche entwickelt. Die zurückliegende, vierte Ausgabe des Events im vergangenen Jahr 2024 zog über 40.000 Besuchende aus 78 Ländern an.

In Thailand begeistert die Thailand Game Show seit 2006 das Publikum. Die Veranstaltung 2024 verzeichnete über 185.000 Besuchende und 50 Ausstellende. Durch den Zusammenschluss entsteht Südostasiens größte Business- und Entertainment-Plattform für die Games-Branche und die Community.

„Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe für die Games-Branche in Südostasien. Für das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte der gamescom asia können wir auf einer soliden Basis aufbauen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 hat sich die Veranstaltung in Singapur hervorragend entwickelt und ist heute die zentrale Drehscheibe der Region für Innovation in der Games-Branche. Durch den Zusammenschluss mit der Thailand Game Show eröffnen sich beispiellose Möglichkeiten, Gamerinnen und Gamer aus aller Welt mit der dynamischen Community der Region zu vernetzen. Mit seiner reichen Kultur und dem florierenden Spiele-Ökosystem ist Bangkok der ideale Standort für die neue gamescom asia“, so Mathias Küpper, Managing Director der Koelnmesse Pte Ltd. und Vice President Asia Pacific der Koelnmesse GmbH.

„Unsere Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt für die Games-Branche in der Region. Wir werden Thailands Position als führenden Gaming-Hub in Asien weiter stärken und dadurch Entwicklerinnen, Entwicklern sowie gerade auch Gamerinnen und Gamern vor Ort ganz neue Möglichkeiten bieten können. Wir danken der thailändischen Regierung für ihre Unterstützung und die Zusammenarbeit – und wir freuen uns sehr, dass die gamescom asia das Potenzial Thailands erkannt hat. Gemeinsam werden wir hier in Bangkok auf dem aufbauen, was wir in den letzten 18 Jahren geschaffen haben und damit die Zukunft der Branche in der gesamten Region aktiv mitgestalten“, erklärt Pongsuk Hiranprueck, Gründer der Thailand Game Show.

„Die Zusammenarbeit zwischen der gamescom asia und der Thailand Game Show ist ein wichtiger Meilenstein für Thailands wachsende Rolle in der globalen Games-Branche. Diese Partnerschaft stärkt unser Engagement für die Förderung digitaler Innovation und Kreativität. Die depa und die lokale Games-Branche freuen sich, Teil dieser gemeinsamen Veranstaltung zu sein, die neue Möglichkeiten für die globale Zusammenarbeit, Investitionen und die Entwicklung von Talenten schafft und Thailands Position als führendes Reiseziel im Bereich der digitalen Unterhaltung stärkt“, sagte Asst. Prof. Dr. Nuttapon Nimmanphatcharin, Präsident/CEO der thailändischen Agentur zur Förderung der digitalen Wirtschaft (Depa).

„Mit der gamescom in Köln und den Veranstaltungen in Asien und Südamerika hat sich die gamescom zur weltweit größten Event-Marke der Games-Branche entwickelt. Der Zusammenschluss der gamescom asia mit der Thailand Game Show hebt die Veranstaltung nun auf ein völlig neues Level und schafft eine noch stärkere Plattform für das Ökosystem in der Region. Großer Dank gilt den Teams beider Veranstalter, deren Engagement die neue gamescom asia erst möglich gemacht hat. Ebenso danken wir der thailändischen Regierung sehr für ihre wertvolle Unterstützung“, so Felix Falk, Geschäftsführer von game – Verband der deutschen Games-Branche, Mitveranstalter der gamescom.