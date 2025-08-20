Showcase 2025: Gamescom Future Games Show startet um 20:00 Uhr

Schaut euch die neusten Trailer und Premieren auf der Future Games Show an, die um 20:00 Uhr beginnt.

Ab 20:00 Uhr begleiten David Hayter, die Stimme von Snake (Metal Gear Solid), und Maggie Robertson, bekannt als Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) und Orin (Baldur’s Gate 3) durch die Gamescom-Ausgabe der Future Games Show, mit jeder Menge neuer Trailer und Ankündigungen.

Bitte beachtet, dass es nach der Hauptshow mit der Show „FGS Live From gamescom“ weitergeht. In der 40-minütigen Zusatzshow wird es weitere Trailer und Premieren geben. Bleibt einfach dran!