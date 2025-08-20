Showcase 2025: Gamescom Future Games Show startet um 20:00 Uhr

Ab 20:00 Uhr begleiten David Hayter, die Stimme von Snake (Metal Gear Solid), und Maggie Robertson, bekannt als Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) und Orin (Baldur’s Gate 3) durch die Gamescom-Ausgabe der Future Games Show, mit jeder Menge neuer Trailer und Ankündigungen.
Bitte beachtet, dass es nach der Hauptshow mit der Show „FGS Live From gamescom“ weitergeht. In der 40-minütigen Zusatzshow wird es weitere Trailer und Premieren geben. Bleibt einfach dran!
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.