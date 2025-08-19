Showcase 2025: Gamescom Opening Night Live startet um 20:00 Uhr

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom mit der Gamescom Opening Night Live eröffnet. Moderator Geoff Keighley wird wie gewohnt durch die Präsentation führen, die um 20:00 Uhr beginnt.
Freut euch auf Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, der zweiten Staffel der Serie Fallout und vieles mehr.
Die Gamescom Opening Night Live könnt ihr hier direkt via YouTube mitverfolgen.
