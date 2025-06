Showcase 2025: Geoff’s Hype-Trailer zum Summer Game Fest

Mehr als 60 Partner sind dieses Jahr beim Summer Game Fest präsent und stellen ihre Spiele und Projekte mit neuen Videos vor.

Am Freitagabend um 23:00 Uhr steigt das Summer Game Fest endlich wieder. Um euch in die richtige Stimmung zu versetzen, hat Geoff Keighley einen Hype-Trailer zusammengeschnitten.

Der Trailer zeigt Spiele, die in diesem Jahr bereits erschienen sind oder bereits angekündigt wurden. Keighley merkte dazu auf X an, „die Erwähnung in diesem Trailer bedeutet nicht, dass ein Spiel in der Show am Freitag als Neuigkeit vorgestellt wird.“

Was wünscht ihr euch beim Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase zu sehen?