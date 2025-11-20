Showcase 2025: Golden Joystick Awards Livestream startet um 17:00 Uhr

Die Golden Joystick Awards feiern heute ab 17:00 Uhr die besten Spiele des Jahres 2025 im weltweiten Livestream. Jetzt einschalten!

Am Donnerstag, den 20. November, werden bei den Golden Joystick Awards 2025 die Sieger der 43. Ausgabe bekannt gegeben. Damit werden die beliebtesten Spiele der Welt des Jahres gefeiert.

Die Schauspielerin Maggie Robertson wird die Moderation übernehmen und Sie durch eine Veranstaltung führen, welche als die traditionsreichste öffentlich gewählte Preisverleihung der Spielebranche gilt.

In diesem Jahr haben 21 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Das zeigt, wie wichtig die Awards für die Gaming-Community weltweit sind.