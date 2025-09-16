Showcase 2025: Grounded 2 Hairy & Scary Livestream startet um 19:30 Uhr

8 Autor: , in News / Showcase 2025
Übersicht

Werft gemeinsam mit Obsidian Entertainment einen Blick auf das kommende 2 Hairy & Scary Update zu Grounded 2.

Heute startet das 2 Hairy & Scary Update auf den öffentlichen Testservern von Grounded 2.

In einem Livestream wirft der Entwickler ab 19:30 Uhr mit seinen Zuschauern einen ersten Blick auf die neuen Inhalte.

Den Livestream via Twitch haben wir euch hier eingebunden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Showcase 2025

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 12620 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.09.2025 - 19:04 Uhr

    Ist sicherlich auf Englisch ich passe 🤷🏻‍♂️

    0
  2. Kenty 222865 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.09.2025 - 19:30 Uhr

    Nicht so mein Spiel, deswegen schau ich mir auch den Livestream nicht an.

    0
  3. MarkoP 3620 XP Beginner Level 2 | 16.09.2025 - 19:37 Uhr

    Ach ist wieder nur so ein Podcast Video und kein Showcase. Ja da passe ich. Schaue mir nicht 2 Stunden für gefühlt 5 Minuten Content an 😀

    0
    • GERxJOHNNY 45910 XP Hooligan Treter | 16.09.2025 - 20:18 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Deswegen ist das Spiel leider auf Dauer nichts für mich. Wenn ich irgendwas hasse und mich davor ekele, dann ist es dieses krabbel-getier

      0
  5. Rotten 70485 XP Tastenakrobat Level 1 | 16.09.2025 - 22:15 Uhr

    Konnte leider nit zuschauen 🙈 während der Arbeit is et ein bisschen schwierig 😅✌🏻

    0
  6. Aragonas 6495 XP Beginner Level 3 | 16.09.2025 - 22:15 Uhr

    Hab es 2 oder 3 Abende getestet, aber ähnlich wie schon beim ersten Teil war dann für mich die Luft raus.

    0
  7. Maruschk1000 5965 XP Beginner Level 3 | 16.09.2025 - 22:45 Uhr

    Ich werde mir das Update die Tage mal anschauen. Man kann es ja schon in der Puplic Beta testen.

    0

Hinterlasse eine Antwort