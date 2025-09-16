Showcase 2025: Grounded 2 Hairy & Scary Livestream startet um 19:30 Uhr

Heute startet das 2 Hairy & Scary Update auf den öffentlichen Testservern von Grounded 2.
In einem Livestream wirft der Entwickler ab 19:30 Uhr mit seinen Zuschauern einen ersten Blick auf die neuen Inhalte.
Den Livestream via Twitch haben wir euch hier eingebunden.
Ist sicherlich auf Englisch ich passe 🤷🏻♂️
Nicht so mein Spiel, deswegen schau ich mir auch den Livestream nicht an.
Ach ist wieder nur so ein Podcast Video und kein Showcase. Ja da passe ich. Schaue mir nicht 2 Stunden für gefühlt 5 Minuten Content an 😀
Auf ner Spinne reiten, Nein Danke 🥶
Deswegen ist das Spiel leider auf Dauer nichts für mich. Wenn ich irgendwas hasse und mich davor ekele, dann ist es dieses krabbel-getier
Konnte leider nit zuschauen 🙈 während der Arbeit is et ein bisschen schwierig 😅✌🏻
Hab es 2 oder 3 Abende getestet, aber ähnlich wie schon beim ersten Teil war dann für mich die Luft raus.
Ich werde mir das Update die Tage mal anschauen. Man kann es ja schon in der Puplic Beta testen.