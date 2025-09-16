Showcase 2025: Grounded 2 Hairy & Scary Livestream startet um 19:30 Uhr

Werft gemeinsam mit Obsidian Entertainment einen Blick auf das kommende 2 Hairy & Scary Update zu Grounded 2.

Heute startet das 2 Hairy & Scary Update auf den öffentlichen Testservern von Grounded 2.

In einem Livestream wirft der Entwickler ab 19:30 Uhr mit seinen Zuschauern einen ersten Blick auf die neuen Inhalte.

Den Livestream via Twitch haben wir euch hier eingebunden.