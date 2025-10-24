Showcase 2025: Halo Livestream startet um 22:00 Uhr

Über neue Projekte zu Halo spricht der Entwickler heute ab 22:00 Uhr im Livestream.

Halo Studios nimmt den Halo World Championship zum Anlass, um über neue Projekte der Franchise zu sprechen.

Wird heute ein neues Halo angekündigt? Oder doch ein Remake von Halo: Kampf um die Zukunft?

Vielleicht ist es aber auch ein eigenständiger Multiplayer-Titel. Egal, in welche Richtung es geht: Die Spannung steigt!

Seid bei der Enthüllung heute um 22:00 Uhr live via Twitch dabei und bleibt auch danach dran, wenn um 23:00 Uhr ein Deep Dive folgt.

