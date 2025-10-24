Showcase 2025: Halo Livestream startet um 22:00 Uhr

Halo Studios nimmt den Halo World Championship zum Anlass, um über neue Projekte der Franchise zu sprechen.
Wird heute ein neues Halo angekündigt? Oder doch ein Remake von Halo: Kampf um die Zukunft?
Vielleicht ist es aber auch ein eigenständiger Multiplayer-Titel. Egal, in welche Richtung es geht: Die Spannung steigt!
Seid bei der Enthüllung heute um 22:00 Uhr live via Twitch dabei und bleibt auch danach dran, wenn um 23:00 Uhr ein Deep Dive folgt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Danke für die Info, wird auf jeden Fall geguckt.