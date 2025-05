Showcase 2025: Hideo Kojima für Summer Game Fest bestätigt

Autor:, in / Showcase 2025

Das Summer Game Fest und das Xbox Games Showcase stehen nächste Woche an. Ein Freudenfest für alle Gamer, die Neues zu kommenden Spielen erfahren und Neuankündigungen mitverfolgen möchten.

Hideo Kojima wird mit Sicherheit das eine oder andere für Gamer präsentieren, denn ein Auftritt des legendären Videospieldesigners wurde von Geoff Keighley jetzt bestätigt.

Kojima wird am 6. Juni live auf der Bühne beim Summer Game Fest wieder nicht ohne Leer Hände erscheinen.

Ob Kojima sich nur auf Death Stranding 2: On the Beach konzentrieren wird oder auch zu OD etwa zu sagen hat, das bleibt abzuwarten. Projekt OD dürfte am Ehesten beim Xbox Showcase vertreten sein, da es sich um ein Spiel von Kojima Productions und Xbox Game Studios handelt.

Es bleibt spannend, was der Schöpfer von Metal Gear Ende nächste Woche präsntieren wird.