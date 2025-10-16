Showcase 2025: ID at Xbox Event findet Ende Oktober statt

Indie-Entwickler zeigen beim ID at Xbox Event Ende Oktober ihre Spiele mit neuen Trailern, Gameplays und mehr.

IGN und Xbox haben sich für ein weiteres ID@Xbox Showcase erneut zusammengetan.

Das Event wurde für den 28. Oktober, 19:00 Uhr datiert und wird somit kurz vor Halloween starten.

Gezeigt werden Trailer, Gameplays, und frische Einblicke in Spiele von unabhängigen Entwicklern.

Für die knapp 50 Minuten lange Präsentation sind diese Entwickler bereits bestätigt:

  • Thunder Lotus
  • Serenity Forge
  • PlaySide
  • Don’t Nod
  • Hooded Horse
  • Thunderful
  • Skybound
  • Pathea
  • poncle
  • Raw Fury
  • Cult Games
  • Wired Digital
  • Und mehr!

Quelle
  1. Economic 84325 XP Untouchable Star 2 | 16.10.2025 - 14:03 Uhr

    Warte da eher auf die Award am 11.Dez. mit hoffnung auf Gears E Day oder halt Anfangs Jahr

    0
  2. Gideon 4120 XP Beginner Level 2 | 16.10.2025 - 14:27 Uhr

    Raw Fury? Bitte „The Last Night“. Die Hoffnung stirbt zuletzt…

    0
  3. HaloGott 12085 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 16.10.2025 - 14:42 Uhr

    Kenne ich keinen von 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

    Ist aber auch nicht meine Art von Spielen was diese Entwickler rausbringen.

    Edit: Call of the Sea (RAW Fury) habe ich doch gespielt sorry

    0
  4. DemonSlayer 15745 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.10.2025 - 14:55 Uhr

    Und die nächste Xbox-Spiele-Show!

    Xbox sagt: Spiele, Spiele und noch mehr Spiele!

    1
      • DemonSlayer 15745 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.10.2025 - 15:49 Uhr
        Antwort auf shadow moses

        Und die Fanboys freuen sich:

        Yeah, Sony verdient so viel Geld durch mich. Ich selbst habe aber nichts davon, außer dass die Preise immer weiter steigen. Aber ich unterstütze gern das arme Milliarden-Dollar-Unternehmen. 😂

        1
    • Code4nvictus 1720 XP Beginner Level 1 | 16.10.2025 - 17:11 Uhr
      Antwort auf SloStar13barca

      Da wird safe die ein oder andere Perle in den Gamepass kommen 😉 wurde nicht letztes Jahr Expedition 33 auch da vorgestellt ? und siehe da dieses Jahr ist es ein ganz heißer Kandidat für den diesjährigen Goty Award.

      Bin gespannt auf die Show gibt schon einige gute Indie Titel in letzter zeit die mit Triple A Games den boden wischen.

      0
  8. Fire12 4180 XP Beginner Level 2 | 16.10.2025 - 17:16 Uhr

    Mit Pathea wirds interessant
    Wird Zeit für mehr Infos zu My time at Evershine ^~^

    0

