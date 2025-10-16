Showcase 2025: ID at Xbox Event findet Ende Oktober statt

Indie-Entwickler zeigen beim ID at Xbox Event Ende Oktober ihre Spiele mit neuen Trailern, Gameplays und mehr.

IGN und Xbox haben sich für ein weiteres ID@Xbox Showcase erneut zusammengetan.

Das Event wurde für den 28. Oktober, 19:00 Uhr datiert und wird somit kurz vor Halloween starten.

Gezeigt werden Trailer, Gameplays, und frische Einblicke in Spiele von unabhängigen Entwicklern.

Für die knapp 50 Minuten lange Präsentation sind diese Entwickler bereits bestätigt:

Thunder Lotus

Serenity Forge

PlaySide

Don’t Nod

Hooded Horse

Thunderful

Skybound

Pathea

poncle

Raw Fury

Cult Games

Wired Digital

Und mehr!