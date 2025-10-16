Showcase 2025: ID at Xbox Event findet Ende Oktober statt

IGN und Xbox haben sich für ein weiteres ID@Xbox Showcase erneut zusammengetan.
Das Event wurde für den 28. Oktober, 19:00 Uhr datiert und wird somit kurz vor Halloween starten.
Gezeigt werden Trailer, Gameplays, und frische Einblicke in Spiele von unabhängigen Entwicklern.
Für die knapp 50 Minuten lange Präsentation sind diese Entwickler bereits bestätigt:
- Thunder Lotus
- Serenity Forge
- PlaySide
- Don’t Nod
- Hooded Horse
- Thunderful
- Skybound
- Pathea
- poncle
- Raw Fury
- Cult Games
- Wired Digital
- Und mehr!
Warte da eher auf die Award am 11.Dez. mit hoffnung auf Gears E Day oder halt Anfangs Jahr
Raw Fury? Bitte „The Last Night“. Die Hoffnung stirbt zuletzt…
Kenne ich keinen von 🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Ist aber auch nicht meine Art von Spielen was diese Entwickler rausbringen.
Edit: Call of the Sea (RAW Fury) habe ich doch gespielt sorry
Dont Nod sagt dir auch nichts ?
Vampyr, Life is Strange, Remember Me, Twin Mirrors.. 😉
Und die nächste Xbox-Spiele-Show!
Xbox sagt: Spiele, Spiele und noch mehr Spiele!
Während Sony auf Spiele verzichtet und sagt: Konsolen, Konsolen, Konsolen
Und die Fanboys freuen sich:
Yeah, Sony verdient so viel Geld durch mich. Ich selbst habe aber nichts davon, außer dass die Preise immer weiter steigen. Aber ich unterstütze gern das arme Milliarden-Dollar-Unternehmen. 😂
So viele Konsolen verkauft und am Ende werden meistens die Spiele von MS gespielt.😄
Diese Momente sind einfach herrlich 😆👌.
Schon wahnsinn, wie viele Shows Xbox spieletechnisch veranstaltet.
💯
Les ich mir dann danach alles durch.
Ich hoffe auf viele, neue, tolle Indie Games für den GP. 😀
Da wird safe die ein oder andere Perle in den Gamepass kommen 😉 wurde nicht letztes Jahr Expedition 33 auch da vorgestellt ? und siehe da dieses Jahr ist es ein ganz heißer Kandidat für den diesjährigen Goty Award.
Bin gespannt auf die Show gibt schon einige gute Indie Titel in letzter zeit die mit Triple A Games den boden wischen.
Mit Pathea wirds interessant
Wird Zeit für mehr Infos zu My time at Evershine ^~^