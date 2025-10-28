Showcase 2025: ID at Xbox Fall Livestream startet um 18:00 Uhr

Informiert euch über die neusten Spiele unabhängiger Entwickler ab 18:00 Uhr beim ID at Xbox Fall Showcase.

Beim diesjährigen ID at Xbox Showcase werden Don’t Nod, Thunder Lotus, Skybound, Pathea, Raw Fury und viele weitere Entwickler neue Trailer und Gameplays zu ihren Spielen zeigen und Zuschauer mit brandheißen Neuigkeiten versorgen.

Die heutige Präsentation wird laut offiziellen Angaben von IGN rund 50 Minuten lang sein.

Ab 18:00 Uhr könnt ihr den Stream mit Spielen von Indie-Entwicklern via YouTube anschauen.



