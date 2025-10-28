Showcase 2025: ID at Xbox Fall Livestream startet um 18:00 Uhr

Beim diesjährigen ID at Xbox Showcase werden Don’t Nod, Thunder Lotus, Skybound, Pathea, Raw Fury und viele weitere Entwickler neue Trailer und Gameplays zu ihren Spielen zeigen und Zuschauer mit brandheißen Neuigkeiten versorgen.
Die heutige Präsentation wird laut offiziellen Angaben von IGN rund 50 Minuten lang sein.
Ab 18:00 Uhr könnt ihr den Stream mit Spielen von Indie-Entwicklern via YouTube anschauen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Erinnerung. 👍🏻 Hoffentlich zeigt Don’t Nod was zum angekündigten Spiel Aphelion. 💚
Vielleicht kommt ja was Gutes, eventuell auch für den Game Pass.
AGNI: Village of Calamity ist ja schonmal sehr interessant. 🙂
Und offenbar exklusiv für Xbox und PC.
Die Xbox Next wird 100x mehr neu erscheinende Exklusivtitel haben als die PS6, alleine schon aufgrund der ganzen Windows Games die nie auf Konsole kommen.
Wann ist denn zuletzt ein Spiel exclusive für den PC erschienen.
Schätzungsweise innerhalb der letzten Stunde. Unabhängig davon, wann du das hier liest xD
Willst du uns vereiern…?
Das passiert ständig. 🙂
Geh mal auf Gamestar.de fast jede Woche kommen neue Titel, die Konsoleros vorenthalten bleiben. Darunter sind immer wieder richtig geile Titel. Oder schau mal Ende des Jahres, die Highlight-Vorschau für das nächste Jahr. Ca 30% der Titel sind PC Exclusives.
„Die Xbox Next wird 100x mehr neu erscheinende Exklusivtitel haben als die PS6, alleine schon aufgrund der ganzen Windows Games die nie auf Konsole kommen.“
Das wird nur die wenigsten interessieren, da die breite Masse sich nicht durch irgendwelche Indies und Early Access klickt.
Also würde die großen Studios und Publisher auf die Ps6 verzichten können 😄.
In der Welt von Hills wird das wohl so sein. 🙂
pshht thousands of games…! 😀
Ganz zu schweigen von den ganzen Xbox Classic und 360 Spielen die auf PC laufen und nicht auf der Series X wie Arx Fatalis usw und bestimmt gab es auch PS2 und PS3 Titel für PC die nicht auf der PS5 laufen. Hab mich mit PC nie beschäftigt, aber Xbox Next ist genial auch wegen den Xbox Spielen die es nicht für PC gibt. Deswegen ist ein Gaming PC ein No Go für mich. PS5 habe ich und liebe Uncharted und God of War. Bin halt Gamer und Sammler. Series X wird fast immer genutzt und PS5 nur noch gabt selten wegen den exklusiven Titeln. Von Ghost of Tsushima war ich beeindruckt. Liebe Asia Filme und Games mit Schwertern und Kampfkunst. Hatte jede Konsole. SERIES x ist bisher die beste. PS: Fanboys sind das letzte wenn sich sich so kindisch verhalten egal aus welchem Lager. Überwiegend Playstation aber….
Loulan The Cursed Sand das heute Exclusiv für die PS5 und den Pc angekündigt wurde vom Sony China Hero Projekt sieht 10 mal interessanter aus als alle Spiele die hier vorgestellt wurden.
Hey Danke für den Tipp. Das Spiel gefällt mir sehr gut. Der Trailer macht Laune auf mehr.
Freu mich es auf der Xbox Next zu spielen oder auf meiner PS5