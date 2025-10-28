Showcase 2025: ID at Xbox Fall Livestream startet um 18:00 Uhr

Informiert euch über die neusten Spiele unabhängiger Entwickler ab 18:00 Uhr beim ID at Xbox Fall Showcase.

Beim diesjährigen ID at Xbox Showcase werden Don’t Nod, Thunder Lotus, Skybound, Pathea, Raw Fury und viele weitere Entwickler neue Trailer und Gameplays zu ihren Spielen zeigen und Zuschauer mit brandheißen Neuigkeiten versorgen.

Die heutige Präsentation wird laut offiziellen Angaben von IGN rund 50 Minuten lang sein.

Ab 18:00 Uhr könnt ihr den Stream mit Spielen von Indie-Entwicklern via YouTube anschauen.


  1. Vayne1986 16775 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.10.2025 - 17:33 Uhr

    Danke für die Erinnerung. 👍🏻 Hoffentlich zeigt Don’t Nod was zum angekündigten Spiel Aphelion. 💚

  3. The Hills have Shice 190605 XP Grub Killer Man | 28.10.2025 - 18:04 Uhr

    AGNI: Village of Calamity ist ja schonmal sehr interessant. 🙂
    Und offenbar exklusiv für Xbox und PC.

    Die Xbox Next wird 100x mehr neu erscheinende Exklusivtitel haben als die PS6, alleine schon aufgrund der ganzen Windows Games die nie auf Konsole kommen.

      • The Hills have Shice 190605 XP Grub Killer Man | 28.10.2025 - 18:55 Uhr
        Antwort auf Peter Quill

        Willst du uns vereiern…?
        Das passiert ständig. 🙂

        Geh mal auf Gamestar.de fast jede Woche kommen neue Titel, die Konsoleros vorenthalten bleiben. Darunter sind immer wieder richtig geile Titel. Oder schau mal Ende des Jahres, die Highlight-Vorschau für das nächste Jahr. Ca 30% der Titel sind PC Exclusives.

    • faktencheck 143720 XP Master-at-Arms Silber | 28.10.2025 - 18:40 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      „Die Xbox Next wird 100x mehr neu erscheinende Exklusivtitel haben als die PS6, alleine schon aufgrund der ganzen Windows Games die nie auf Konsole kommen.“

      Das wird nur die wenigsten interessieren, da die breite Masse sich nicht durch irgendwelche Indies und Early Access klickt.

    • XboxPSNintendo 680 XP Neuling | 28.10.2025 - 18:54 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Ganz zu schweigen von den ganzen Xbox Classic und 360 Spielen die auf PC laufen und nicht auf der Series X wie Arx Fatalis usw und bestimmt gab es auch PS2 und PS3 Titel für PC die nicht auf der PS5 laufen. Hab mich mit PC nie beschäftigt, aber Xbox Next ist genial auch wegen den Xbox Spielen die es nicht für PC gibt. Deswegen ist ein Gaming PC ein No Go für mich. PS5 habe ich und liebe Uncharted und God of War. Bin halt Gamer und Sammler. Series X wird fast immer genutzt und PS5 nur noch gabt selten wegen den exklusiven Titeln. Von Ghost of Tsushima war ich beeindruckt. Liebe Asia Filme und Games mit Schwertern und Kampfkunst. Hatte jede Konsole. SERIES x ist bisher die beste. PS: Fanboys sind das letzte wenn sich sich so kindisch verhalten egal aus welchem Lager. Überwiegend Playstation aber….

  4. Kentducky 6440 XP Beginner Level 3 | 28.10.2025 - 18:35 Uhr

    Loulan The Cursed Sand das heute Exclusiv für die PS5 und den Pc angekündigt wurde vom Sony China Hero Projekt sieht 10 mal interessanter aus als alle Spiele die hier vorgestellt wurden.

