Showcase 2025: Indie Game Awards feiern die kreativsten Köpfe – das sind die Gewinner

Die Indie Game Awards haben die unabhängige Spieleszene ins Rampenlicht gerückt und Entwickler ausgezeichnet, deren Werke durch Kreativität, Innovation und emotionale Wirkung herausragen. Die reine Award‑Show konzentrierte sich vollständig auf die Leistungen der Studios und Solo‑Entwickler, die weltweit die Zukunft der Branche prägen.
Die Veranstaltung würdigte herausragende Beiträge in zahlreichen Kategorien – von künstlerischer Vision über Gameplay‑Innovation bis hin zu narrativer Exzellenz. Damit unterstreichen die Awards einmal mehr, wie vielfältig und einflussreich die Indie‑Landschaft geworden ist.
Parallel zur Show ist nun die komplette Preisverleihung online verfügbar, sodass Fans die Highlights jederzeit nachholen können. Zusätzlich läuft der Indie Game Awards Steam Sale, der eine kuratierte Auswahl an Spielen präsentiert – darunter Titel der diesjährigen Nominierten, Gewinner und teilnehmenden Studios.
Für Spieler bietet sich damit eine ideale Gelegenheit, neue Indie‑Perlen zu entdecken oder lang erwartete Titel günstiger zu erwerben.
Gewinner der Indie Game Awards 2025
- Achievement in Accessibility: PEAK – Team PEAK
- African Indie Game Award (Curated by the Playtopia Festival): Stick It To The Stickman – Free Lives
- ANZ Indie Game Award (Curated by Frosty Games): The Drifter – Powerhoof
- Bite-Sized Game: Time Flies – Playables
- Black Voices in Gaming Award (Curated by Black Voices in Gaming): Altheia: The Wrath of Aferi – MarsLit Games
- Community Management: PEAK – Team PEAK
Debut Game: Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall Interactive
- Emotional Impact: and Roger – TearyHand Studio
- Gameplay Design: BALL x PIT – Kenny Sun
- Industry Impact: Game Devs of Color
- Innovation: Blue Prince – Dogubomb
- Latin American Indie Game Award (Curated by the Latin American Games Showcase): Pipistrello and the Cursed Yoyo – Pocket Trap
- The Mohammad Fahmi Storyteller Award: Maddy Thorson
- Music: Rift of the NecroDancer – Danny Baranowsky, Alex Moukala, Jules Conroy, Josie Brechner, Sam Webster, and Nick Nausbaum
- Narrative: Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Jump Over the Age
- Solo Development: Tall Trails – Brady Soglin
- Southeast Asian Indie Game Award (Curated by the Southeast Asian Games Showcase): Artis Impact – Mas
- Visual Design: 30 Birds – RAM RAM Games, Business Goose Studios
- Women-Led Indie Game Award (Curated by Women-Led Games): Urban Myth Dissolution Center – Hakababunko
Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall Interactive
- UPDATE: Clair Obscur: Expedition 33: Game of the Year aberkannt – Spiel verliert alle Awards nach KI‑Geständnis
Hier gibt es die Aufzeichnung zur Auszeichnung:
