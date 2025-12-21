Showcase 2025: Indie Game Awards feiern die kreativsten Köpfe – das sind die Gewinner

Indie Game Awards 2025 krönen die besten Entwickler – komplette Show jetzt online in der Aufzeichnung.

Die Indie Game Awards haben die unabhängige Spieleszene ins Rampenlicht gerückt und Entwickler ausgezeichnet, deren Werke durch Kreativität, Innovation und emotionale Wirkung herausragen. Die reine Award‑Show konzentrierte sich vollständig auf die Leistungen der Studios und Solo‑Entwickler, die weltweit die Zukunft der Branche prägen.

Die Veranstaltung würdigte herausragende Beiträge in zahlreichen Kategorien – von künstlerischer Vision über Gameplay‑Innovation bis hin zu narrativer Exzellenz. Damit unterstreichen die Awards einmal mehr, wie vielfältig und einflussreich die Indie‑Landschaft geworden ist.

Parallel zur Show ist nun die komplette Preisverleihung online verfügbar, sodass Fans die Highlights jederzeit nachholen können. Zusätzlich läuft der Indie Game Awards Steam Sale, der eine kuratierte Auswahl an Spielen präsentiert – darunter Titel der diesjährigen Nominierten, Gewinner und teilnehmenden Studios.

Für Spieler bietet sich damit eine ideale Gelegenheit, neue Indie‑Perlen zu entdecken oder lang erwartete Titel günstiger zu erwerben.

Gewinner der Indie Game Awards 2025

Achievement in Accessibility: PEAK – Team PEAK

African Indie Game Award (Curated by the Playtopia Festival): Stick It To The Stickman – Free Lives

ANZ Indie Game Award (Curated by Frosty Games): The Drifter – Powerhoof

Bite-Sized Game: Time Flies – Playables

Black Voices in Gaming Award (Curated by Black Voices in Gaming): Altheia: The Wrath of Aferi – MarsLit Games

Community Management: PEAK – Team PEAK

Debut Game: Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall Interactive

Emotional Impact: and Roger – TearyHand Studio

Gameplay Design: BALL x PIT – Kenny Sun

Industry Impact: Game Devs of Color

Innovation: Blue Prince – Dogubomb

Latin American Indie Game Award (Curated by the Latin American Games Showcase): Pipistrello and the Cursed Yoyo – Pocket Trap

The Mohammad Fahmi Storyteller Award: Maddy Thorson

Music: Rift of the NecroDancer – Danny Baranowsky, Alex Moukala, Jules Conroy, Josie Brechner, Sam Webster, and Nick Nausbaum

Narrative: Citizen Sleeper 2: Starward Vector – Jump Over the Age

Solo Development: Tall Trails – Brady Soglin

Southeast Asian Indie Game Award (Curated by the Southeast Asian Games Showcase): Artis Impact – Mas

Visual Design: 30 Birds – RAM RAM Games, Business Goose Studios

Women-Led Indie Game Award (Curated by Women-Led Games): Urban Myth Dissolution Center – Hakababunko

Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall Interactive

UPDATE: Clair Obscur: Expedition 33: Game of the Year aberkannt – Spiel verliert alle Awards nach KI‑Geständnis

Hier gibt es die Aufzeichnung zur Auszeichnung: