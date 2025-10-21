Showcase 2025: Indie Horror Event entfesselt nächste Welle des Schreckens

Am 23. Oktober feiert die unabhängige Horrorszene mit über 70 neuen Titeln und trailergeladenen Enthüllungen ihre Rückkehr!

Das Indie Horror Showcase kehrt am 23. Oktober um 10 Uhr PDT mit seiner dritten Ausgabe zurück.

Initiiert von DreadXP in Zusammenarbeit mit The Media Indie Exchange, bietet das Event erneut eine Bühne für unabhängige Entwickler, die mit ihren Werken die Grenzen des Horror-Genres erweitern.

Die diesjährige Ausgabe wird von den bekannten Content Creators John Wolfe und BigGaming64 moderiert. Ihre Teilnahme unterstreicht den kontinuierlichen Erfolg des Formats, das jedes Jahr eine steigende Zahl an Einreichungen verzeichnet und damit zeigt, dass das Genre lebendiger ist denn je.

Zu den teilnehmenden Studios gehören unter anderem Neon Doctrine, Outersloth, Nightdive Studios, Atari, AMC Games, Blumhouse Games und Yacht Club Games.

Bereits die vorherige Ausgabe erreichte über 60.000 Live-Zuschauer und präsentierte mehr als 70 Trailer und Ankündigungen, darunter neue Projekte, Veröffentlichungstermine und exklusive Vorschauen. Auch in diesem Jahr liegt der Fokus darauf, sowohl neue als auch etablierte Entwickler ins Rampenlicht zu rücken.

DreadXP betont, dass alle vorgestellten Spiele vollständig ohne den Einsatz generativer KI entstanden sind. Die Werke stammen ausschließlich von menschlichen Entwicklern, deren kreative und düstere Ideen das Fundament des Events bilden.

Durch die erneute Kooperation mit The MIX sollen Reichweite und Sichtbarkeit der vorgestellten Titel weiter gesteigert und zusätzliche Co-Streaming-Möglichkeiten geschaffen werden, um die Vielfalt und Innovationskraft der Indie-Horror-Szene weltweit hervorzuheben.