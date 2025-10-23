Showcase 2025: Indie Horror Showcase startet um 19:00 Uhr

Schaut euch den Livestream zum Indie Horror Showcase hier um 19:00 Uhr an.

Das von DreadXP und The Media Indie Exchange organisierte Indie Horror Showcase bietet heute ab 19:00 Uhr Indie-Entwicklern eine Plattform zur kreativen Weiterentwicklung des Horror-Genres.

Die diesjährige Ausgabe, moderiert von John Wolfe und BigGaming64, verzeichnet erneut steigende Einreichungszahlen und zeigt die Vitalität des Genres.

Namhafte Studios wie Neon Doctrine, Outersloth und Blumhouse Games sind heute vertreten.

Den Stream schaut könnt ihr hier direkt via YouTube anschauen.



