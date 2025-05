Showcase 2025: Indie Quest stellt über 40 JRPGs ins Rampenlicht

Mit Indie Quest 2025 fand eine umfassende Präsentation statt, die ganz im Zeichen der aufstrebenden Indie-JRPG-Szene steht.

Über 40 exklusive Spiele wurden enthüllt oder mit neuen Trailern bedacht – darunter echte Geheimtipps, Retro-inspirierte Klassiker, taktische Rollenspiele, Action-JRPGs und liebevoll gestaltete Pixelabenteuer. Die Show war eine wahre Entdeckungsreise für Fans klassischer wie moderner japanischer Rollenspiele.

Zu den gezeigten Titeln gehören unter anderem Legends of Starkadia, Alterium Shift, The Time I Have Left, Tactics Returners und Kingdoms of the Dump, die mit eigenständigem Stil und spannenden Spielideen auf sich aufmerksam machen. Projekte wie Shrine’s Legacy, Quartet oder Light Fairytale Episode 3 zeigten starke Fortschritte und weckten Vorfreude auf ihre baldige Veröffentlichung.

Besonders hervorzuheben sind auch Titel wie Dreamed Away, Spaceman Memories, Escape From Ever After oder To The Grave: The Wildlands of Faenora, die mit starker Atmosphäre, kreativen Konzepten und eigenständiger visueller Gestaltung beeindrucken. Daneben wurden auch kleinere Projekte vorgestellt, die noch Unterstützung benötigen – etwa Robot Rhapsody oder Echoes of the Stars.

Die komplette Show könnt ihr euch hier anschauen: