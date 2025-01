Showcase 2025: Japanische IP bei der Xbox Developer Direct?

Autor:, in / Showcase 2025

Mit DOOM: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 sind bereits drei Kracher für die Xbox Developer Direct am 23. Januar bestätigt. Zudem soll ein bisher noch geheimer Überraschungstitel für Furore sorgen.

Laut Jez Cordan von Windows Central, demzufolge die Show möglicherweise deutlich größer ausfallen könnte als bisher angenommen, soll es sich beim geheimen Spiel um einen neuen Eintrag einer legendären japanischen IP mit einer jahrzehntelangen Geschichte handeln:

„Es gibt auch ein mysteriöses viertes Spiel, und ich werde nicht verraten, worum es sich handelt, aber unsere Quellen deuten darauf hin, dass es sich um einen neuen Eintrag in einer legendären japanischen IP handelt, die eine jahrzehntelange Geschichte hat und viele Fans glücklich machen dürfte.“ „In der Tat hat Microsoft in letzter Zeit starke Unterstützung aus der Region von Studios wie Square Enix für Final Fantasy, HoYoverse für Genshin Impact und Sega/ATLUS für Persona erhalten, und wir vermuten, dass dieses neue Spiel diesen Trend noch verstärken wird.“