Showcase 2025: Little Nightmares Event startet um 20:30 – UPDATE

Little Nightmares Showcase Event findet heute am 24. Juni um 20:30 Uhr statt!

Am 24. Juni 2025 um 20:30 Uhr (MESZ) lädt Bandai Namco zum offiziellen Little Nightmares Showcase Event ein. Fans der atmosphärischen Horrorreihe dürfen sich auf neue Einblicke und Ankündigungen rund um das Little Nightmares-Universum freuen.

Update: Little Nightmares III erscheint am 10.10.25.