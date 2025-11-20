Showcase 2025: Mindestens 16 Ankündigungen beim Xbox Partner Event

Beim heutigen Xbox Partner Event werden mindestens 16 Spiele angekündigt und ihr könnt jetzt schon raten, welche es sind.

Heute findet die wahrscheinlich letzte Xbox-Präsentation in diesem Jahr statt. Microsoft wird heute beim Xbox Partner Event Spiele von Drittanbietern ins Rampenlicht rücken.

Bisher ist nur bekannt, dass die Spiele 007 First Light, Tides of Annihilation und Reanimal zu sehen sein werden.

Doch ein Posting auf X schürt die Vorfreude bei den Zuschauern: Man wird 16 Ankündigungen machen!

Im Posting zeigt man eine Grafik, in der sich noch viele Fragezeichen verbergen und die Namen der Spiele nur durch jeweils einen Buchstaben zum Rätseln anregen.

Die Enthüllung dieser Spiele findet heute Abend um 19:00 Uhr statt. Wir werden euch wie gewohnt rechtzeitig daran erinnern.

Die Show startet heute um 19:00 Uhr!

  1. nexus258 56790 XP Nachwuchsadmin 7+ | 20.11.2025 - 14:59 Uhr

    Habe nicht das Gefühl das da große Sachen auf uns zu kommen und man 90% der Spiele schon weiß.

    0
    • oldGamer 137135 XP Elite-at-Arms Silber | 20.11.2025 - 15:18 Uhr
      Antwort auf nexus258

      Denke ich auch.
      . Massig Updates aber nichts oder nur sehr wenig wirklich neues und ob da Termine kommen sei auch mal dahingestellt.
      Aber egal. Hauptsache man sieht mal neues auf die ein oder andere Weise.

      0
  2. Lord Maternus 348405 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.11.2025 - 15:19 Uhr

    16 Spiele? Naja, dann besteht wenigstens eine kleine Chance, dass was dabei ist, das mich interessiert xD

    0
    • DanSanAliaMi 64380 XP Romper Stomper | 20.11.2025 - 15:23 Uhr
      Antwort auf Lord Maternus

      Oh 16 spiele. Da ist aufjedenfall bissle mehr Hype jetzt dabei. Dachte nur vier Spiele oder so. Wie du sagst da ist die Chance Recht gross das wenigstens ein Spiel dabei ist. Lieber wäre mir aber sowas von Microsoft selber mit denen ihrer spiele, aber da müssen wir uns noch bis Januar gedulden

      0
  3. HungryVideoGameNerd 160175 XP First Star Bronze | 20.11.2025 - 15:31 Uhr

    Cool. Dann werden ja mindestens 4 davon auch auf den Markt kommen. Der rest wird dann ja eh wieder gecancelt und die studios geschlossen…. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich auf solche Events freuen…

    0
  7. Margarine 700 XP Neuling | 20.11.2025 - 16:59 Uhr

    Das wird ein Fest!
    Ich freue mich schon drauf wenn Philipp Speckmann und Satan Nutella auf die Bühne kommen und die Errungenschaft von 30%iger Margerine verkünden

    1

