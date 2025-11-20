Showcase 2025: Mindestens 16 Ankündigungen beim Xbox Partner Event

Heute findet die wahrscheinlich letzte Xbox-Präsentation in diesem Jahr statt. Microsoft wird heute beim Xbox Partner Event Spiele von Drittanbietern ins Rampenlicht rücken.
Bisher ist nur bekannt, dass die Spiele 007 First Light, Tides of Annihilation und Reanimal zu sehen sein werden.
Doch ein Posting auf X schürt die Vorfreude bei den Zuschauern: Man wird 16 Ankündigungen machen!
Im Posting zeigt man eine Grafik, in der sich noch viele Fragezeichen verbergen und die Namen der Spiele nur durch jeweils einen Buchstaben zum Rätseln anregen.
Die Enthüllung dieser Spiele findet heute Abend um 19:00 Uhr statt. Wir werden euch wie gewohnt rechtzeitig daran erinnern.
Die Show startet heute um 19:00 Uhr!
Habe nicht das Gefühl das da große Sachen auf uns zu kommen und man 90% der Spiele schon weiß.
Denke ich auch.
. Massig Updates aber nichts oder nur sehr wenig wirklich neues und ob da Termine kommen sei auch mal dahingestellt.
Aber egal. Hauptsache man sieht mal neues auf die ein oder andere Weise.
16 Spiele? Naja, dann besteht wenigstens eine kleine Chance, dass was dabei ist, das mich interessiert xD
Oh 16 spiele. Da ist aufjedenfall bissle mehr Hype jetzt dabei. Dachte nur vier Spiele oder so. Wie du sagst da ist die Chance Recht gross das wenigstens ein Spiel dabei ist. Lieber wäre mir aber sowas von Microsoft selber mit denen ihrer spiele, aber da müssen wir uns noch bis Januar gedulden
Ich muss sagen, die MS-eigenen Marken sind jetzt nicht so mein Ding. Die meisten jedenfalls xD
Cool. Dann werden ja mindestens 4 davon auch auf den Markt kommen. Der rest wird dann ja eh wieder gecancelt und die studios geschlossen…. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich auf solche Events freuen…
Cuphead 2 wäre doch mal ein Shadow drop vom feinsten 🤘🏻😛
Silent Hill 2 Remake wurde ja schon geleaked. Shadowdrop mit Rabatt
Ein neues Rayman bitte 🙏
Das wird ein Fest!
Ich freue mich schon drauf wenn Philipp Speckmann und Satan Nutella auf die Bühne kommen und die Errungenschaft von 30%iger Margerine verkünden