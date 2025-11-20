Showcase 2025: Mindestens 16 Ankündigungen beim Xbox Partner Event

Beim heutigen Xbox Partner Event werden mindestens 16 Spiele angekündigt und ihr könnt jetzt schon raten, welche es sind.

Heute findet die wahrscheinlich letzte Xbox-Präsentation in diesem Jahr statt. Microsoft wird heute beim Xbox Partner Event Spiele von Drittanbietern ins Rampenlicht rücken.

Bisher ist nur bekannt, dass die Spiele 007 First Light, Tides of Annihilation und Reanimal zu sehen sein werden.

Doch ein Posting auf X schürt die Vorfreude bei den Zuschauern: Man wird 16 Ankündigungen machen!

Im Posting zeigt man eine Grafik, in der sich noch viele Fragezeichen verbergen und die Namen der Spiele nur durch jeweils einen Buchstaben zum Rätseln anregen.

Die Enthüllung dieser Spiele findet heute Abend um 19:00 Uhr statt. Wir werden euch wie gewohnt rechtzeitig daran erinnern.

Die Show startet heute um 19:00 Uhr!