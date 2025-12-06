Showcase 2025: Monster Hunter Event angekündigt

Capcom lädt zur nächsten großen Monster Hunter-Präsentation ein!

Capcom hat offiziell angekündigt, dass am 8. Dezember um 2pm PT beziehungsweise 10pm GMT ein großes Monster Hunter Showcase stattfinden wird.

Ihr könnt den Livestream verfolgen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten. Im Mittelpunkt steht Monster Hunter Wilds, wobei die Präsentation ausschließlich auf das Free Title Update 4 eingehen wird. Zusätzlich werden neue Details zu Monster Hunter Stories 3 vorgestellt.