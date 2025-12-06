Showcase 2025: Monster Hunter Event angekündigt

Capcom hat offiziell angekündigt, dass am 8. Dezember um 2pm PT beziehungsweise 10pm GMT ein großes Monster Hunter Showcase stattfinden wird.
Ihr könnt den Livestream verfolgen, um alle wichtigen Informationen zu erhalten. Im Mittelpunkt steht Monster Hunter Wilds, wobei die Präsentation ausschließlich auf das Free Title Update 4 eingehen wird. Zusätzlich werden neue Details zu Monster Hunter Stories 3 vorgestellt.
Habe bisher nur das aller erste Monster Hunter gespielt und festgestellt, dass es nicht mein Genre ist.
Hab mich Anfang des Jahres vom Monster Hunter-Hype leiten lassen und Wilds wurde kurz darauf zu meiner persönlich größten Enttäuschung des Jahres.
Irgendwie können mich die kleinen Updates auch nicht mehr dazu bewegen es nochmal zu starten. Auch kein Plan ob es die obligatorische große Erweiterung schaffen wird.
Anders herum freue ich mich um so mehr auf Monster Hunter Stories 3 💚
Da gibt es einiges wieder gerade zu bügeln. Alles was Capcom derweil macht, ist ja Hold, aber hier haben sie einiges verk@#€t.
Naja, als Monster Hunter Veteran mit hunderten Spielstunden verschiedener Reihen halte ich meine Erwartungen etw. niedrig.