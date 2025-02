Showcase 2025: NACON Connect mit Gameplays und Enthüllungen

NACON lädt Gamer aus der ganzen Welt ein, am 6. März um 19:00 Uhr an seiner jährlichen Konferenz teilzunehmen.

Mit Spieleankündigungen, noch nie gesehenen Videos, exklusivem Gameplay-Material und Enthüllungen von kommendem Gaming-Zubehör wird die NACON Connect vollgepackt sein mit spannenden Neuigkeiten.

Wie jedes Jahr wird die Show NACONs Gaming-Ökosystem hervorheben, sowohl als Spieleentwickler/Publisher als auch als Hersteller von Premium-Zubehör.

Die Spieler werden mehr über bereits angekündigte Titel wie Hell is Us, Edge of Memories und Ravenswatch erfahren, aber auch geheime Projekte entdecken, die NACONs Katalog in den kommenden Monaten bereichern werden.